GTA Online dévoile Entreprises Criminelles, sa nouvelle mise à jour majeure

La mise à jour Entreprises Criminelles arrive dans GTA Online

Quand sort Entreprises Criminelles sur GTA Online ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Alors que Red Dead Online n'accueillera plus aucune mise à jour de contenu , et que toute une communauté attend des nouvelles d'un certain GTA VI Cette mise à jour fait suite à la sortie sur PS5 et Xbox Series du mode en ligne et est destinée à tous les types de joueurs. Nous vous disons tout à son sujet ci-dessous.Selon les mots de Rockstar,. Le contexte semble être très largement imaginé de l'actualité réelle, étant donné que « l'économie du sud de San Andreas est en pleine crise : le prix des carburants est à son plus haut niveau depuis des décennies, les chaînes d'approvisionnement ne suivent plus la cadence, et, pour couronner le tout, une terrible vague de chaleur déferle sur l'État. »De ce fait, un grand nombre de personnes en profitent pour s'enrichir et tirer parti de la situation pour dominer encore plus les différents territoires. Par exemple, avec cette mise à jour,, tout en profitant de contrats de QG inédits. Du côté des experts en trafic d'armes,. Enfin, les. De nouvelles fonctionnalités seront également disponibles pour tous les corps de métier.Le reste de la mise à jour proposera une nouvelle Opération, Paper Trail, laquelle vous demandera d'enquêter sur l'augmentation du prix de l'essence et une famille très célèbre à Los Santos. De nouveaux véhicules seront aussi ajoutés, alors que les gains seront revus à la hausse. Tous les détails seront connus au moment de la sortie de la mise à jour Entreprises Criminelles.La. Cela se fera, bien évidemment, sur toutes les plateformes, à savoir PS4, PS5, Xbox One, Series et PC.