Ce mod de GTA 5 réunit actuellement plus de joueurs sur Steam que le jeu d'origine

Pour patienter jusqu'à l'arrivée du sixième opus, de nombreux joueurs retournent sur Grand Theft Auto V. Mais aussi surprenant que cela puisse paraître, un mod dédié est en train de captiver la communauté.
Connaissez-vous FiveM ? Bien connu des amateurs de RP sur Grand Theft Auto V,
ce mod fait office à la fois de launcher mais aussi d'application permettant de lancer des parties multijoueur sur des serveurs dédiés
.
Alternative à GTA Online, FiveM n'a cessé de gagner en popularité auprès des joueurs. Même s'il ne possède pas de page Steam dédié, le launcher possède quand même son onglet dédié sur SteamDB. Or, ce dernier a enregistré un nouveau record d'utilisation.
Un record d'utilisations simultanés battu pour FiveM
Ajouté à la fin de l'année 2017 sur la plateforme de Valve, FiveM ne possède des données SteamDB que depuis le 9 décembre 2025
. Il est donc difficile de savoir si l'application a connu de plus gros pics d'utilisations simultanés par le passé ou non.
Néanmoins, le mod permettant de profiter des serveurs multijoueur de GTA 5 a réuni 202 756 utilisateurs le 15 mars 2026.
À titre de comparaison, Grand Theft Auto V Legacy a réuni 157 424 joueurs en pointe sur les dernières 24 heures et la version Enhanced a enregistré 95 592 utilisations simultanées le même jour. FiveM a donc enregistré son record absolu d'utilisations simultanés, mais il pourrait être battu dans les prochaines semaines.
En effet, FiveM connaît un intérêt grandissant de la part des joueurs de GTA 5. Mais ces chiffres ne concernent que les joueurs possédant une version Steam du titre de Rockstar
. Or, Grand Theft Auto 5 et FiveM sont aussi disponibles sur l'Epic Game Store. Le mod pourrait donc compter bien plus d'utilisateurs que ce que les chiffres actuels laissent à penser.
Un mod dédié à GTA 5, mais Red Dead Redemption possède aussi le sien, développé par la même équipe
Cependant, l'avenir de FiveM pourrait se révéler truffé de surprises. Face à la popularité croissante de ce dernier et de son équivalent pour Red Dead Redemption (sobrement baptisé RedM)
, Rockstar a purement et simplement racheté Cfx.re, l'équipe à l'origine de ces deux mods.
À terme, l'objectif serait de les intégrer de manière officielle dans de futurs jeux. Mais pour l'heure, aucune information n'a été communiquée à ce sujet.
Malgré tout, voir qu'un mod réunissant les joueurs à travers un outil alternatif est toujours plaisant. Il rappelle que les moddeurs ont beaucoup de talent, au point même d'éclipser des modes de jeu développés spécialement dans ce but.
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