GTA 5 : Découvrez la somme record dépensée par ce joueur pour acheter des cartes Shark

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 14 avril 2026 à 17h15
Grand Theft Auto V est un monde dans lequel tout semble permis et où tout est possible. Mais dépenser une somme à 7 chiffres en argent réel pour ensuite l'utiliser en jeu est un tour de force qui vient d'être mis au jour.
GTA 5 : Découvrez la somme record dépensée par ce joueur pour acheter des cartes Shark
Si vous demandez à une personne de votre entourage la somme la plus importante qu'elle ait dépensée en une fois, il y a de grandes chances qu'elle vous réponde plusieurs centaines, voire milliers d'euros. De tels montants peuvent être justifiés quand il s'agit de réserver le voyage d'une vie, d'acheter une voiture ou de signer un compromis de vente immobilière. Mais il est rare de voir des joueurs investir des sommes si importantes dans un achat en jeu. 

En octobre 2024, une jeune fille de 11 ans avait fait la une de l'actualité en dépensant plus de 64 000 dollars en microtransactions dans plusieurs titres dont Honor of Kings. Mais il semble que ce joueur anonyme de Grand Theft Auto V soit devenu la personne qui a effectué la plus grosse dépense en une seule transaction

Un achat de cartes Shark pour une valeur d'un million de dollars payé en une fois

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Suite à la fuite massive de données dont Rockstar Games a été victime il y a quelques jours, tous les titres de la franchise, dont GTA 5 et GTA Online, alimentent de nombreuses discussions sur les forums. L'un de ces internautes curieux, Lexiture, a notamment partagé plusieurs tableaux liés aux revenus des jeux sur GTA Forums. Ceux liés aux revenus générés par GTA Online révèlent un chiffre étonnant : un million de dollars dépensés en une seule fois pour acheter des cartes Shark

Cette transaction complètement folle aurait eu lieu en septembre 2020. Il est impossible de connaître l'identité du joueur mais ce chiffre indique que pour assouvir une passion, tout semble permis. D'ailleurs, les utilisateurs réguliers n'hésitent pas à dépenser beaucoup dans le titre. La publication indique que GTA Online aurait rapporté près de 10 millions de dollars par semaine, dont plus de 7 millions de dollars rien qu'en achat de cartes Shark

GTA Online, une locomotive qui tourne encore à plein régime

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Ces chiffres ont de quoi donner le vertige, mais ils montrent également que l'engouement autour de GTA Online est loin de s'affaiblir. D'ailleurs, cette même fuite d'informations a révélé que les joueurs PlayStation étaient les plus nombreux sur le titre, y compris celles et ceux sur PS4. Il y a donc fort à parier que Rockstar Games espère connaître le même succès avec GTA 6. 

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Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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