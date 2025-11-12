GTA Online devient gratuit, mais faites vite

Rockstar Games a, récemment, lancé un essai gratuit pour GTA Online, mais seulement sur certaines plateformes.

Un essai gratuit en cours pour GTA Online

Pas d'abonnement en ligne nécessaire

Play GTA Online for free on PS5 or Xbox Series X|S, now thru Nov 17.



Experience the dynamic and ever-evolving online universe where you can rise from street-level hustler to kingpin of your own criminal empire. No PS Plus or Game Pass Essential required.https://t.co/M3iuWhgxTe pic.twitter.com/rHSznvewUc — Rockstar Games (@RockstarGames) November 11, 2025

Une nouvelle mise à jour en approche sur GTA Online

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Alors que les joueurs et les joueuses attendent avec grande impatience le prochain opus de la licence, Rockstar Games a décidé de faire un beau cadeau à la communauté :Comme indiqué dans une récente publication sur le compte Twitter/X du studio de développement,, à savoir sur PS5 et Xbox Series. De ce fait, les joueurs et les joueuses qui le désirent peuventDans la même publication, Rockstar Games précise un autre point qui devrait grandement ravir la communauté :. Ce qui signifie que. Une aubaine pour toutes celles et ceux qui hésitaient encore à sauter le pas.Après cet essai gratuit,devrait, normalement, accueillir une toute nouvelle mise à jour. D'après les dernières informations connues, celle-ci permettra aux joueurs et aux joueuses de s'offrir un bien immobilier de luxe, à condition d'être prêt à se délester de plusieurs milliers de GTA$.Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur consoles PlayStation, Xbox et sur PC.