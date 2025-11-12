GTA Online devient gratuit, mais faites vite

Rockstar Games a, récemment, lancé un essai gratuit pour GTA Online, mais seulement sur certaines plateformes.
Alors que les joueurs et les joueuses attendent avec grande impatience le prochain opus de la licence, Rockstar Games a décidé de faire un beau cadeau à la communauté : GTA Online se dote d'un essai gratuit sur plusieurs plateformes de jeu, pendant ces prochains jours
.
Un essai gratuit en cours pour GTA Online
Comme indiqué dans une récente publication sur le compte Twitter/X du studio de développement, GTA Online possède, en ce moment même, un essai gratuit sur diverses plateformes
, à savoir sur PS5 et Xbox Series. De ce fait, les joueurs et les joueuses qui le désirent peuvent essayer GTA Online sans débourser un seul centime, et ce, jusqu'au 17 novembre 2025
.
Pas d'abonnement en ligne nécessaire
Dans la même publication, Rockstar Games précise un autre point qui devrait grandement ravir la communauté : cet essai gratuit de GTA Online ne nécessite pas de posséder un abonnement actif au PlayStation Plus ou au Game Pass Essential
. Ce qui signifie que GTA Online est totalement jouable gratuitement pendant ces quelques jours
. Une aubaine pour toutes celles et ceux qui hésitaient encore à sauter le pas.
Une nouvelle mise à jour en approche sur GTA Online
Après cet essai gratuit, GTA Online
devrait, normalement, accueillir une toute nouvelle mise à jour. D'après les dernières informations connues, celle-ci permettra aux joueurs et aux joueuses de s'offrir un bien immobilier de luxe, à condition d'être prêt à se délester de plusieurs milliers de GTA$.
Rappelons, en guise de conclusion, que GTA Online
est disponible sur consoles PlayStation, Xbox et sur PC.
commentaires (3)
Gta Ok online et t-il gratuit sur ps4 actuellement ?
merci
J AIMERAI JOUER AGTA ONLINE GRATUITEMENT