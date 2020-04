GTA Online : Des nouvelles missions de contact avec Gérald

Depuis ce jeudi 23 avril, des nouvelles missions sont disponibles dans GTA Online avec les missions de Contact.

Gains doublés avec Gérald

Six nouvelles missions

Rôti aux pruneaux : Allez à la rencontre des gangs ennemis afin de mettre la main sur leurs recettes de ventes. Pour cela, vous devrez forcer le coffre-fort.

Mules originales : Récupérez un fourgon dans lequel se trouve de la cocaïne, mais vous devrez le localiser et faire face aux ennemis.

Came à moto : Aidez Gérald à se faire respecter. Faites passer un message auprès des gangs de motards adverses et voler leurs matières premières.

Démerde-toi : Une affaire s'est mal conclue, et vous allez devoir retrouver une cargaison perdue. Gérald peut vous aider en la localisant, il ne vous restera plus qu'à échapper aux gangs rivaux.

Marabute-le : Gérald veut éliminer le chef rival, et vous allez devoir l'aider...

Produit fini : Gerald cherche à refourguer toute sa marchandise à un acheteur local. Assurez-vous que cette grosse transaction se déroule sans encombre.

Voiture du podium, réductions de la semaine et courses

50 % de réduction sur les bureaux de PDG

60 % de réduction sur la personnalisation des bureaux

50 % des réduction sur les garages de fonction et ateliers

60 % de réduction sur la personnalisation de garages de fonction

50 % de réduction sur les entrepôts de marchandises spéciales

25 % de réduction sur la Ocelot R88

70 % de réduction sur la Karin Kuruma blindée

Dès cette semaine dans, profitez des missions de contact avec Gérald afin de voir vos gains être doublés. Pour ce faire, participez aux missions qu'il propose et pour y accéder, surveillez votre téléphone iFruit. Aidez ce dernier à gagner gros dans de nouvelles missions de contact en vous assurant du bon déroulement de son trafic de drogue et de ses autres activités tout en prenant soin d'éliminer vos rivaux etCes récompenses doublées sont disponibles duDe plus, six nouvelles missions sont désormais disponibles :Cette semaine, tentez votre chance auprès de la roue dupour remporter la magnifique. Vous avez une chance toutes les 24h et vous pouvez essayer dès aujourd'hui.Aussi, du côté des réductions, les offres sont plutôt alléchantes si vous n'avez toujours pas craqué en ce qui concerne les atouts des PDG :De plus, profitez de cette semaine pour participer. Ces dernières vous rapporteront des