GTA Online : Des remises dans l'atelier de Benny's au programme

Retrouvez les offres spéciales de l'atelier de Benny's cette semaine et profitez des nombreuses réductions.

Bravado Banshee (900R)

Albany Buccaneer (personnalisé)

Vapid Chino (personnalisé)

Principe Diabolus (personnalisé)

Pfister Comet (Retro Custom)

Annis Elegy RH8 (Retro Custom)

Willard Faction (Custom / Custom Donk)

Pegassi FCR 1000 (personnalisé)

Progen Itali GTB (personnalisé)

Declasse Moonbeam (personnalisé)

Truffade Nero (personnalisé)

Albany Primo (personnalisé)

Declasse Sabre Turbo (personnalisé)

Vapid Slamvan (personnalisé)

Spectre Dewbauchee (personnalisé)

Karin Sultan (RS)

Declasse Tornado (personnalisé)

Dundreary Virgo Classic (personnalisé)

Declasse Voodoo (personnalisé)

Missions de contact et mode Rivalité

Ventes de club de motards

Voiture du podium et autres bonus et réductions de la semaine

40 % de réduction sur la Överflöd Tyrant

60 % de réduction sur la Zentorno

60 % de réduction sur la Ocelot Ardent

40 % de réduction sur l'Hydra Mammouth



Avantages Twitch Prime

Les membres Twitch Prime qui associent leurs comptes Twitch Prime et Rockstar Games Social Club recevront 80% de réduction sur Buckingham Luxor et Buckingham Luxor Deluxe. Pour garantir l'accès à ces avantages et futurs, assurez-vous de visiter Twitch Prime et inscrivez-vous.

Comme chaque semaine depuis plusieurs années maintenant, et ce malgré le Covid-19, nous retrouvons les nouveautés hebdomadaires, que ce soit pour Red Dead Online ou GTA Online Dès ce 16 avril et ce jusqu'au 22 avril prochain,de plusieurs véhicules :Cette semaine dans. Ainsi, bénéficiez deet une fois une de ces missions terminées, vous pouvez la rejouer via le menu Pause et en vous rendant sur En ligne → Emplois → Création de Rockstar → Missions.En ce qui concerne, les gains ne sont pas doublés, mais triplés ! Ainsi, effectuez Marche forcée, mais n'oubliez pas de garder un œil sur votre rétroviseur, car les adversaires ne sont jamais bien loin !Vous êtes du genre à ne pas respecter la loi ? Effectuez alorsgrâce à votre club de motard, leurs bénéfices sont doublés et leurs ravitaillements vous coûteront 50 % moins cher qu'en temps normal.Cette semaine, trône sur ledu Diamond Casino, pour la gagner tentez votre chance en allant tourner la roue directement dans le Casino. Attention vous n'avez qu'un essai par jour, etpour tenter de mettre la main dessus.De plus, tous les joueurs qui se connecteront à GTA Online à tout moment de la semaine obtiendront gratuitement la veste de smoking graphique blanche, ainsi que les t-shirts Bravado Stylized et Annis JPN.Du côté, beaucoup de véhicules sont en promotion cette semaine, alors profitez-en :