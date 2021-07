GTA Online célèbre le jour de l'Indépendance avec plusieurs nouveaux bonus

Célébrez le jour de l'Indépendance dans GTA Online

GTA$ et RP doublés

Récompenses triplées

Récompenses spéciales dans les Guerres commerciales de GTA Online

Podium et promotions de la semaine dans GTA Online

50 % de réduction sur la Vapid Liberator.

50 % de réduction sur la Western Sovereign.

50 % de réduction sur les klaxons.

50 % de réduction sur le Mousquet.

50 % de réduction sur le lanceur pyrotechnique.

50 % de réduction sur les feux d'artifice.

50 % de réduction sur la fumée des pneus et des parachutes.

50 % de réduction sur les maquillages et vêtements.

50 % de réduction sur les motifs pour le centre d'opérations mobiles.

50 % de réduction sur le motif pour armes Mk II.

50 % de réduction sur les coupes de cheveux.

50 % de réduction sur les masques.

50 % de réduction sur le voile patriotique.

50 % de réduction sur les bunkers, leurs améliorations et personnalisations.

30 % de réduction sur la Vapid Winky.

30 % de réduction sur la Dinka Veto classique.

40 % de réduction sur l'Albany Roosevelt Valor.

40 % de réduction sur la Declasse Tampa Drift.

40 % de réduction sur le Buzzard d'attaque.

30 % de réduction sur le camion de pompier.

30 % de réduction sur la Vapid Flash GT.

40 % de réduction sur le Western Company Annihilator.

40 % de réduction sur le Titan.

40 % de réduction sur le Western Company Besra.

Bonus et avantages prime gaming

Associez vos comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming pour recevoir un bonus de 100 000 GTA$ rien qu'en jouant à GTA Online cette semaine. De plus, les abonnés à Prime Gaming bénéficieront de promotions exclusives, dont -70 % sur le Buckingham Valkyrie et -80 % sur la Dinka Sugoi.

Un peu d'Histoire n'a jamais fait de mal, et si vous vous intéressez à celle des États-Unis, vous devez savoir qu'ils vont bientôt fêter le jour de leur Indépendance. De ce fait,a décidé de mettre les petits plats dans les grands, et de proposer plusieurs bonus très intéressants.C'est le moment ou jamais de partir à la recherche. Ces biens renferment non seulement des trésors, mais vous permettent surtout depuis ce 1er juillet de repartir avec le double de GTA$ et de RP.Pour l'occasion,, ainsi que ses options d'améliorations et de personnalisations.Cette semaine dansvous permettent de repartir avec. Cependant, afin d'avoir accès à ces premières missions, vous devez. Par la suite, l'Agent 14 ne devrait pas tarder à vous contacter.apparaissent de façon aléatoire lors des sessions de. Lorsque l'une d'elles se déclenche, des caisses de marchandises sont à récupérer afin de vous faire un petit bénéfice, mais en cette semaine un peu spéciale, ce sont des autres récompenses qui sont à gagner. Ainsi, si vous avez un peu de chance,Cette semaine au, un nouveau véhicule a fait son entrée en scène, et il s'agit de. Pour tenter de la remporter, allez tourner la roue de la fortune qui se trouve dans le bâtiment, mais attention, vous ne disposez que d'un essai par jour.Voici les promotions disponibles depuis ce 1juin :Pour rappel, Grand Theft Auto 5 débarquera dans sa version next-gen sur PS5 et Xbox Series à partir du 11 novembre.