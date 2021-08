GTA Online accueille la Vapid Dominator ASP

La Vapid Dominator ASP est disponible dans GTA Online

30 % de réduction sur la Lampadati Tignon.

30 % de réduction sur le Mammoth Squaddie.

30 % de réduction sur le RO-86 Alkonost.

40 % sur la Vapid Ellie.

40 % de réduction sur la Grotti Itali GTO.

Bonus et avantages Prime Gaming

Associez vos comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming pour recevoir un bonus de 100 000 GTA$ en jouant à GTA Online cette semaine. De plus, les abonnés à Prime Gaming qui ont associé leurs comptes avant le 18 août pourront obtenir l'atelier auto de Strawberry gratuitement et bénéficieront de promotions exclusives, dont -50 % sur la Benefactor BR8 de course et -80 % sur la Coquette BlackFin.

Dans le cadre de la mise à jour Los Santos Tuners,a accueilli ce 5 août un nouveau bolide disponible à l'essai,. Si vous êtes membre du salon de l'auto LS, vous pouvez en effet la tester avant de décider de l'acheter, et si vous souhaitez franchir le pas, elle est disponible sur le site de Southern San Andreas Super Auto.Vous avez jusqu'au 18 août pour recevoir gratuitement la veste teddy Los Santos Customs. De plus, les membres du salon auto de LS qui atteignent (ou ont déjà atteint) le rang 20 d'ici là recevront un bonus de 250 000 GTA$.Cette semaine dans, les épreuvesproposent le double de récompenses, avec 2x plus de GTA$ et 2x plus de RP, et ce, même si vous terminez dernier de la course. Bien évidemment, plus vous serez haut dans le classement, plus vous obtiendrez des GTA$.Il y a quelques jours,accueillait desproposant alors des nouvelles cartes. Cette semaine, ces dernières vous offrent le double de GTA$ et le double de RP, alors profitez-en. Chaque survie comporte 10 vagues d'ennemis, et plus vous avancerez, plus ils seront nombreux et coriaces.Si vous êtes PDG d'une grosse entreprise, vous devez savoir queéclatent bien souvent dans les rues de Los Santos. Cette semaine, si vous parvenez à y prendre part, vous recevrez non pas le double mais le triple de GTA$ et de RP. Montrez que vous êtes le patron de la ville, et comme on dit bien souvent, business is business.Un nouveau véhicule est à gagner sur le podium du Diamond Casino, et il s'agit du. Vous pouvez tenter votre chance en allant tourner la roue de la fortune, mais attention, vous ne disposez que d'un seul essai par jour.Voici les nouvelles promotions disponibles depuis ce 5 août :Pour rappel, Grand Theft Auto 5 sera disponible dans sa version next-gen sur PS5 et Xbox Series à partir du 11 novembre.