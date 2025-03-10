GTA 5 : Take-Two s'attaque aux plateformes de revente de compte pour GTA Online

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 10 mars 2025 à 18h07
En vue de proposer l'expérience de jeu la plus équitable possible pour ses joueurs, l'éditeur de GTA Online et de GTA 5 attaque en justice un célèbre marketplace.
GTA 5 : Take-Two s'attaque aux plateformes de revente de compte pour GTA Online
Dans de nombreux jeux, la revente de comptes est une pratique illégale, mais très répandue. Elle permet aux plus impatients de récupérer pour quelques euros de la monnaie en jeu, des hacks qui facilitent la progression ou des objets très difficiles à obtenir. Le phénomène concerne notamment les jeux les plus populaires, y compris GTA Online. Or, Take-Two est déterminé à stopper ces pratiques en s'attaquant à l'un des géants de la revente parallèle : PlayerAuctions.

L'achat illégal de contenu en jeu et le partage de compte à un tiers dans le viseur de GTA Online

Comptant parmi les marketplaces les plus connus au monde, PlayerAuctions permet d'acheter en quelques clics un compte Fortnite, un compte Valorant ou encore toutes sortes de monnaies virtuelles pour FC 25, World of Warcraft ou Final Fantasy XIV. Bien entendu, nous n'encourageons pas ces pratiques et nous vous invitons à passer uniquement par les boutiques en jeu pour obtenir du contenu additionnel en toute légalité. 

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Toutefois, les joueurs bannis ou impatients sont de plus en plus nombreux à opter pour cette solution, notamment dans GTA Online. Sur PlayerAuctions, il est ainsi possible d'acheter un compte entier, mais également des services (pour augmenter votre niveau par exemple), des voitures ou de l'argent en jeu. Selon le produit demandé, les sommes exigées vont de 9 à plus de 850 dollars, soit entre 8 et 785 euros.

D'après Take-Two, « PlayerAuctions engrange des millions de dollars de revenus en prélevant une partie de chaque transaction sur sa place de marché. Cela nuit aux joueurs innocents de GTA 5, risque de bouleverser l'expérience des joueurs et d'interférer avec l'équilibre et l'équité du jeu ». En plus d'être vendus illégalement, les offres en question sont obtenues « en utilisant des logiciels de piratage, des tricheurs et des exploits techniques ».

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Pour toutes ces raisons, Take-Two poursuit en justice la plateforme. L'éditeur rappelle également que toute personne donnant « le contrôle de votre compte GTA Online à un tiers est une violation de son code de conduite ». Acheter sur ces plateformes peut donc conduire à un bannissement définitif du compte. Pour l'heure, les procédures judiciaires sont en cours. Il faudra donc attendre la décision des autorités pour savoir si PlayerAuctions va devoir fermer ses portes.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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