GTA 5 : Le titre entre dans l'histoire 12 ans après sa sortie grâce à cette révélation surprenante

Considéré comme l'un des plus grands succès de Rockstar Games à ce jour, Grand Theft Auto V continue d'épater les joueurs avec une anecdote insolite et une restriction le rendant inaccessible aux mineurs.
Même si Grand Theft Auto VI
pourrait lui rafler la couronne, GTA 5
a eu un impact indéniable sur l'industrie vidéoludique. Enchaînant les records à ses débuts, il a généré plus de 800 millions de dollars de recettes en 24 heures et est devenu le produit de divertissement atteignant le plus rapidement le milliard de dollars de recettes. Son lancement sur PC a également contribué à sa légende, faisant que le titre restera encore très populaire malgré le lancement du sixième opus
.
Mais aussi populaire et incontournable soit-il, Grand Theft Auto V n'était pas disponible dans tous les pays du monde. Pendant de nombreuses années, il était impossible d'acheter le titre en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis car ce dernier était censuré
par les gouvernements respectifs des deux pays. S'il était possible de passer par des voies détournées pour obtenir une copie, les joueurs des deux pays pourront enfin jouer légalement au titre, à condition de respecter un critère très strict.
GTA 5 enfin jouable en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis, à condition d'être majeur
En effet, les joueurs peuvent se procurer le titre s'ils ont atteint la majorité dans ces deux pays. Mais contrairement à la France, celle-ci n'est pas fixée à 18 ans. Aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite, la boîte de GTA 5 est ornée d'un macaron 21+.
Il faut donc avoir plus de 21 ans pour acheter légalement le jeu. Cependant, ce détail peut sembler anecdotique car selon le cabinet d'analyse Niko Partners
, « 90 % des joueurs PC et console de la région ont plus de 21 ans »
.
Malgré tout, ce même cabinet révèle que 57 % des joueurs seraient prêts à arrêter de jouer si un titre contenait du contenu offensant envers leur religion ou leur culture.
Lancer GTA 5 ressemble donc à un pari audacieux, mais cet événement ajoute un nouveau fait d'armes au titre. Avec cette autorisation, il devient officiellement le premier jeu de la franchise Grand Theft Auto à être proposé dans ces états.
Une décision qui concerne également GTA Online
D'ailleurs, GTA 5 n'arrive pas seul en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis. GTA Online fait également ses débuts dans ces deux états, avec les mêmes restrictions liées à l'âge
. Si les deux titres sont des succès, ils ouvriront la voie et pourraient marquer un véritable tournant car le marché arabe est en pleine expansion. À l'approche du lancement de GTA 6, les chiffres liés aux deux titres seront observés de près !
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