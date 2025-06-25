Voilà pourquoi GTA 5 restera populaire même après la sortie de GTA 6

Certains peuvent craindre que GTA 5 tombe vite dans l'oublie après la sortie de GTA 6. Mais ce n'est pas de l'avis du grand patron de Twitch, qui estime qu'il continuera à attirer les joueurs, pendant très longtemps.

GTA 5 restera incontournable grâce aux joueurs PC

Le phénomène du roleplay : clé de la longévité de GTA 5

Quand GTA 6 arrivera-t-il sur PC ?

L'arrivée très attendue desur PS5 et Xbox Series promet déjà d'être l'un des lancements les plus spectaculaires de l'histoire du jeu vidéo. Mais contrairement à ce que l'on pourrait penser,, notamment grâce à sa communauté PC et à ses serveurs RP très populaires. C'est en tout cas ce qu'affirme Dan Clancy, le CEO de Twitch.Lors d'un entretien récent avec, le patron de Twitch. Il rappelle notamment que, excluant ainsi une grande partie des joueurs adeptes du roleplay, très actifs sur les serveurs PC.Dan Clancy précise que le « lancement de GTA 6 sera particulier. Comme il sortira uniquement sur consoles, le roleplay ne sera pas présent dès le début. GTA 5 restera donc extrêmement populaire, même si tout le monde joue à GTA 6 pendant un moment. »Si GTA 5 reste aussi dominant sur Twitch mais aussi en termes de joueurs actifs, c'est principalement grâce à sa communauté de joueurs roleplay, exclusifs à la version PC. Ces serveurs customisés offrent une expérience de jeu unique, permettant aux joueurs de créer des scénarios poussés et immersifs, ce qui explique l'engagement massif des spectateurs.En 2024,, loin devant League of Legends (1,19 milliard), VALORANT (804 millions) ou Fortnite (539 millions).La grande question reste celle de. Historiquement, Rockstar a toujours sorti ses titres sur cette plateforme avec un délai notable. Pour rappel :: sorti en septembre 2013 sur consoles, il a fallu attendre avril 2015 pour la version PC.: sorti en octobre 2018 sur consoles, arrivé sur PC en novembre 2019.On peut donc espérer un délai plus court pour GTA 6, à l'image de Red Dead Redemption 2, mais rien n'est encore officiellement confirmé par Rockstar. Il est possible que cela ne se fasse pas avant début 2027...Même si GTA 5 conservera une solide base de fans,, porté par une attente colossale et des fonctionnalités inédites (plus de 700 magasins accessibles, radios personnalisables, etc.). Take Two Interactive a récemment rassuré les fans, affirmant que la date annoncée par Rockstar serait bel et bien respectée.Rendez-vous donc lepour découvrir GTA 6 sur PS5 et Xbox Series, tandis que les joueurs PC devront encore patienter un peu pour retrouver le monde ouvert tant espéré.