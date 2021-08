GTA 5 dépasse les 150 millions de copies vendues

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Huit ans après sa parution,. Le titre mettant en scène les très controversés Michael, Trevor et Franklin affiche désormais lesSireste l'un des jeux les plus populaires, c'est notamment grâce à son mode online quecontinue d'étoffer, avec par exemple sa dernière mise à jour, et la licence dépasse désormais les, tous titres confondus.La maison mère de, à savoir, a également indiqué que Red Dead Redemption 2 , sorti en 2018, comptabilise à ce jour, avecPar ailleurs, les ventes devraient continuer de grimper avec la sortie très prochaine de GTA 5 et GTA Online sur les consoles PS5 et Xbox Series. D'après les dires du studio, cette nouvelle version sera grandement améliorée, et permettra aux joueurs de profiter de toutes les nouvelles performances technologiques, tirant un trait sur les temps de chargements, et profitant d'une framerate plus rapide et d'images beaucoup plus belles et réalistes grâce au ray tracing. Les véhicules seront également largement améliorés Pour rappel, GTA 5 et GTA Online feront leur apparition sur PS5 et Xbox Series le 11 novembre.