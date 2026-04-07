Game Pass : Les jeux qui arrivent en avril 2026, la sélection est excellente

Hades 2 : Heure de sortie en France sur PS5 et Xbox Series
Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie d'Hades 2, en France, sur PS5 ainsi que sur Xbox Series, afin d'être prêt pour son lancement sur ces plateformes.
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Jeu
|Date d'arrivée
|Plateforme(s)
|Abonnement(s)
|Final Fantasy IV
|7 avril 2026
|Cloud, Xbox Series, PC
|Ultimate, Premium, PC Game Pass
|DayZ
|8 avril 2026
|PC
|Ultimate, Premium, Essential, PC Game Pass
|Endless Legend 2 (Aperçu)
|8 avril 2026
|PC
|Ultimate, PC Game Pass
|FBC: Firebreak
|8 avril 2026
|Cloud, Xbox Series, PC
|Ultimate, PC Game Pass
|Planet Coaster 2
|9 avril 2026
|Cloud, Xbox Series, PC
|Ultimate, Premium, PC Game Pass
|Tiny Bookshop
|10 avril 2026
|Cloud, Xbox Series, Handheld, PC
|Ultimate, Premium, PC Game Pass
|Football Manager 26
|13 avril 2026
|PC
|Ultimate, PC Game Pass
|Football Manager 26 Console
|13 avril 2026
|Cloud, Console, PC
|Ultimate, PC Game Pass
|Hades 2
|14 avril 2026
|Cloud, Xbox Series, Handheld, PC
|Ultimate, Premium, PC Game Pass
|Replaced
|14 avril 2026
|Cloud, Xbox Series, PC
|Ultimate, PC Game Pass
|The Thaumaturge
|14 avril 2026
|Cloud, Xbox Series, PC
|Ultimate, Premium, PC Game Pass
|The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
|16 avril 2026
|Cloud, Xbox Series, PC
|Ultimate, PC Game Pass
|EA Sports NHL 26
|16 avril 2026
|Cloud, Xbox Series
|Ultimate, PC Game Pass
|Call of Duty: Modern Warfare
|17 avril 2026
|Cloud, Console, PC
|Ultimate, Premium, PC Game Pass
|Little Rocket Lab
|21 avril 2026
|Cloud, Console, PC
|Ultimate, PC Game Pass
|Sopa: Tale of the Stolen Potato
|21 avril 2026
|Cloud, Console, Handheld, PC
|Ultimate, PC Game Pass
|Vampire Crawlers
|21 avril 2026
|Cloud, Xbox Series, Handheld, PC
|Ultimate, PC Game Pass
|Kiln
|23 avril 2026
|Cloud, Xbox Series, Handheld, PC
|Ultimate, PC Game Pass
|Aphelion
|28 avril 2026
|Cloud, Xbox Series, Handheld, PC
|Ultimate, PC Game Pass
|Trepang2
|29 avril 2026
|Cloud, Xbox Series, PC
|Ultimate, Premium, PC Game Pass
|Heroes of Might & Magic: Olden Era (Aperçu)
|30 avril 2026
|PC
|Ultimate, PC Game Pass
|Sledding Game (Aperçu)
|30 avril 2026
|Cloud, Xbox Series, PC
|Ultimate, PC Game Pass
|TerraTech Legion
|30 avril 2026
|Cloud, Xbox Series, PC
|Ultimate, PC Game Pass
commentaire (1)
Alors la c'est du beau programme pour une fois. Quand c'est moche je le dis mais quand c'est sympa il faut aussi le signaler