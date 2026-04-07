Game Pass : Les jeux qui arrivent en avril 2026, la sélection est excellente

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
modifié le 20 avril 2026 à 15h28
Retrouvez la liste complète des jeux qui arrivent dans le Game Pass, au cours du mois d'avril 2026.
Game Pass : Les jeux qui arrivent en avril 2026, la sélection est excellente
Comme vous le savez probablement déjà, très régulièrement, c'est-à-dire tous les mois, le Game Pass se dote de nouveaux titres. D'ailleurs, il y a très peu de temps, Microsoft a dévoilé les nouveaux jeux qui vont intégrer le catalogue du Game Pass, en avril 2026. De plus, la firme en a profité pour révéler les jeux qui quitteront le Game Pass, dans les prochaines semaines.

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Les nouveaux jeux Game Pass pour avril 2026

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Les joueurs et les joueuses, qui possèdent un abonnement actif au Game Pass, vont pouvoir découvrir de nouveaux jeux sur consoles Xbox (Xbox One et Xbox Series) mais aussi sur PC, en avril 2026. Mais, sans plus tarder, voici la liste des jeux qui débarquent sur le Game Pass, dans les semaines à venir. À chaque fois, nous vous précisons les plateformes concernées et nous vous indiquons la date d'arrivée dudit jeu dans le catalogue.

Jeu
 Date d'arrivée Plateforme(s) Abonnement(s)
Final Fantasy IV 7 avril 2026 Cloud, Xbox Series, PC Ultimate, Premium, PC Game Pass
DayZ 8 avril 2026 PC Ultimate, Premium, Essential, PC Game Pass
Endless Legend 2 (Aperçu) 8 avril 2026 PC Ultimate, PC Game Pass
 FBC: Firebreak 8 avril 2026 Cloud, Xbox Series, PC Ultimate, PC Game Pass
Planet Coaster 2 9 avril 2026 Cloud, Xbox Series, PC Ultimate, Premium, PC Game Pass
Tiny Bookshop  10 avril 2026  Cloud, Xbox Series, Handheld, PC Ultimate, Premium, PC Game Pass 
 Football Manager 26 13 avril 2026 PC Ultimate, PC Game Pass
 Football Manager 26 Console 13 avril 2026 Cloud, Console, PC Ultimate, PC Game Pass
Hades 2 14 avril 2026 Cloud, Xbox Series, Handheld, PC Ultimate, Premium, PC Game Pass
 Replaced 14 avril 2026 Cloud, Xbox Series, PC Ultimate, PC Game Pass
The Thaumaturge 14 avril 2026 Cloud, Xbox Series, PC Ultimate, Premium, PC Game Pass
The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered 16 avril 2026 Cloud, Xbox Series, PC Ultimate, PC Game Pass
EA Sports NHL 26 16 avril 2026 Cloud, Xbox Series Ultimate, PC Game Pass
Call of Duty: Modern Warfare 17 avril 2026 Cloud, Console, PC Ultimate, Premium, PC Game Pass
Little Rocket Lab 21 avril 2026 Cloud, Console, PC Ultimate, PC Game Pass
Sopa: Tale of the Stolen Potato 21 avril 2026 Cloud, Console, Handheld, PC Ultimate, PC Game Pass
Vampire Crawlers 21 avril 2026 Cloud, Xbox Series, Handheld, PC Ultimate, PC Game Pass
Kiln 23 avril 2026 Cloud, Xbox Series, Handheld, PC Ultimate, PC Game Pass
Aphelion 28 avril 2026 Cloud, Xbox Series, Handheld, PC Ultimate, PC Game Pass
Trepang2 29 avril 2026 Cloud, Xbox Series, PC Ultimate, Premium, PC Game Pass
Heroes of Might & Magic: Olden Era (Aperçu) 30 avril 2026 PC Ultimate, PC Game Pass
Sledding Game (Aperçu) 30 avril 2026 Cloud, Xbox Series, PC Ultimate, PC Game Pass
TerraTech Legion 30 avril 2026 Cloud, Xbox Series, PC Ultimate, PC Game Pass

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Comme toujours, l'article sera mis à jour dès que Microsoft annoncera d'autres mouvements pour le mois d'avril 2026 en ce qui concerne le catalogue du Game Pass.

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Qu'est-ce que le Game Pass ?

Le Game Pass permet aux joueurs et aux joueuses d'accéder, entre autres, à un catalogue de jeux qui est régulièrement étoffé. Plusieurs abonnements sont proposés en fonction de votre plateforme, c'est-à-dire PC ou bien consoles Xbox (Xbox One et Xbox Series).

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Il existe différents abonnements, avec des avantages divers : la formule Essential, qui est à 8,99 € par mois, mais aussi la Premium, affichée à 12,99 € par mois. En outre, les joueurs et les joueuses peuvent opter pour la formule Ultimate, dont le prix est de 26,99 € par mois.

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Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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commentaire (1)

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Kyle (invité) Le 07/04/2026 à 19:12

Alors la c'est du beau programme pour une fois. Quand c'est moche je le dis mais quand c'est sympa il faut aussi le signaler