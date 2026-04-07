Game Pass : Les jeux qui arrivent en avril 2026, la sélection est excellente

Retrouvez la liste complète des jeux qui arrivent dans le Game Pass, au cours du mois d'avril 2026.

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Les nouveaux jeux Game Pass pour avril 2026

Jeu Date d'arrivée Plateforme(s) Abonnement(s) Final Fantasy IV 7 avril 2026 Cloud, Xbox Series, PC Ultimate, Premium, PC Game Pass DayZ 8 avril 2026 PC Ultimate, Premium, Essential, PC Game Pass Endless Legend 2 (Aperçu) 8 avril 2026 PC Ultimate, PC Game Pass FBC: Firebreak 8 avril 2026 Cloud, Xbox Series, PC Ultimate, PC Game Pass Planet Coaster 2 9 avril 2026 Cloud, Xbox Series, PC Ultimate, Premium, PC Game Pass Tiny Bookshop 10 avril 2026 Cloud, Xbox Series, Handheld, PC Ultimate, Premium, PC Game Pass Football Manager 26 13 avril 2026 PC Ultimate, PC Game Pass Football Manager 26 Console 13 avril 2026 Cloud, Console, PC Ultimate, PC Game Pass Hades 2 14 avril 2026 Cloud, Xbox Series, Handheld, PC Ultimate, Premium, PC Game Pass Replaced 14 avril 2026 Cloud, Xbox Series, PC Ultimate, PC Game Pass The Thaumaturge 14 avril 2026 Cloud, Xbox Series, PC Ultimate, Premium, PC Game Pass The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered 16 avril 2026 Cloud, Xbox Series, PC Ultimate, PC Game Pass EA Sports NHL 26 16 avril 2026 Cloud, Xbox Series Ultimate, PC Game Pass Call of Duty: Modern Warfare 17 avril 2026 Cloud, Console, PC Ultimate, Premium, PC Game Pass Little Rocket Lab 21 avril 2026 Cloud, Console, PC Ultimate, PC Game Pass Sopa: Tale of the Stolen Potato 21 avril 2026 Cloud, Console, Handheld, PC Ultimate, PC Game Pass Vampire Crawlers 21 avril 2026 Cloud, Xbox Series, Handheld, PC Ultimate, PC Game Pass Kiln 23 avril 2026 Cloud, Xbox Series, Handheld, PC Ultimate, PC Game Pass Aphelion 28 avril 2026 Cloud, Xbox Series, Handheld, PC Ultimate, PC Game Pass Trepang2 29 avril 2026 Cloud, Xbox Series, PC Ultimate, Premium, PC Game Pass Heroes of Might & Magic: Olden Era (Aperçu) 30 avril 2026 PC Ultimate, PC Game Pass Sledding Game (Aperçu) 30 avril 2026 Cloud, Xbox Series, PC Ultimate, PC Game Pass TerraTech Legion 30 avril 2026 Cloud, Xbox Series, PC Ultimate, PC Game Pass













Qu'est-ce que le Game Pass ?

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Comme vous le savez probablement déjà, très régulièrement, c'est-à-dire tous les mois,se dote de nouveaux titres. D'ailleurs, il y a très peu de temps,. De plus, la firme en a profité pour révéler les jeux qui quitteront le Game Pass, dans les prochaines semaines.Les joueurs et les joueuses, qui possèdent un abonnement actif au, vont pouvoir découvrir de nouveaux jeux sur consoles Xbox (Xbox One et Xbox Series) mais aussi sur PC, en. Mais, sans plus tarder,. À chaque fois, nous vous précisons les plateformes concernées et nous vous indiquons la date d'arrivée dudit jeu dans le catalogue.Comme toujours, l'article sera mis à jour dès que Microsoft annoncera d'autres mouvements pour le mois d'en ce qui concerne le catalogue dupermet aux joueurs et aux joueuses d'accéder, entre autres, à un catalogue de jeux qui est régulièrement étoffé. Plusieurs abonnements sont proposés en fonction de votre plateforme, c'est-à-dire PC ou bien consoles Xbox (Xbox One et Xbox Series).Il existe différents abonnements, avec des avantages divers : la formule Essential, qui est à 8,99 € par mois, mais aussi la Premium, affichée à 12,99 € par mois. En outre, les joueurs et les joueuses peuvent opter pour la formule Ultimate, dont le prix est de 26,99 € par mois.