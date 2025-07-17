Grounded 2 est-il dans le Game Pass ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 17 juillet 2025 à 15h26
Certains joueurs et joueuses s'interrogent à propos de la présence de Grounded 2 dans le Game Pass, que ce soit dans le catalogue PC ou bien Xbox.
Grounded 2 est-il dans le Game Pass ?
Développé par Obsidian Entertainment et édité par Xbox Game Studios, Grounded 2 est un jeu d'action et d'aventure, qui propose de la coopération en ligne. Plusieurs personnes au sein de la communauté, qui ont parcouru ou non le premier titre de la licence, comptent essayer cette suite. D'ailleurs, certaines d'entre elles se demandent si le soft est présent ou non dans le Game Pass et souhaitent, ainsi, savoir s'il est nécessaire de passer par la case achat ou si un abonnement au fameux service de Microsoft est suffisant.

Ci-dessous, nous vous partageons toutes les informations à connaître à propos de l'intégration de Grounded 2 dans le Game Pass.

Grounded 2 est-il dans le Game Pass ?

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Ne tournons pas autour du pot plus longtemps. La communauté sera, très certainement, ravie d'apprendre que la réponse est positive : Grounded 2 figure dans le Game Pass, et ce, depuis son lancement, qui remonte au 29 juillet 2025.

Selon les informations partagées par Obsidian Entertainment et Xbox Game Studios, Grounded 2, qui est proposé en Game Preview/Aperçu du fait de sa disponibilité en accès anticipé, est à retrouver dans le Game Pass, via l'abonnement Game Pass Ultimate et PC Game Pass. Ce qui le rend, dès lors, jouable sur PC, Xbox Series ainsi que par le biais du Cloud.
Comme vous l'aurez compris, si vous possédez un abonnement actif au Game Pass Ultimate ou bien au PC Game Pass, vous pouvez donc découvrir le deuxième opus d'une des licences emblématiques d'Obsidian Entertainment, Grounded 2, via le fameux service de Microsoft, et ce, sans surcoût.

Miniature vidéo

Rappelons, en guise de conclusion, que Grounded 2 débarque en accès anticipé le 29 juillet 2025 sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PC et Xbox Series. Pour le moment, nous ne savons pas si un portage PS5 est prévu, mais il y a des chances que cela soit le cas car le premier jeu de la franchise est arrivé sur la dernière console de Sony/PlayStation.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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