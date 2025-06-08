Grounded 2 dévoilé : la suite très attendue arrive en accès anticipé dans quelques semaines

Enorme surprise lors du Xbox Games Showcase : Grounded 2 débarque plus vite qu'on ne l'aurait imaginé, prolongeant l'expérience unique du premier opus grâce à un accès anticipé dès juillet. Préparez-vous à replonger dans ce monde miniature plus vaste et riche en nouveautés.
Une annonce totalement surprise
Peu de personnes attendaient cette annonce, pourtant Obsidian a réussi à surprendre ses joueurs, après le succès du premier épisode. Ce dernier était sorti en accès anticipé via le programme Game Preview de Xbox, et recevait des mises à jour au fil du temps, avant de lancer la 1.0. C'est une nouvelle fois ce format qui a été choisi pour Grounded 2
.
« Dès le début, nous savions que Grounded 2 passerait par une phase d'accès anticipé
», explique Marcus Morgan, producteur exécutif du jeu. Cette méthode permet à l'équipe de bénéficier directement des retours d'une large communauté, une stratégie qui avait déjà porté ses fruits avec le premier Grounded.
Si cette approche offre de nombreux avantages, comme une meilleure réactivité face aux attentes des joueurs, elle implique également quelques sacrifices. Marcus Morgan reconnaît notamment que le jeu sortira dans un état encore incomplet, et pourrait comporter certains bugs gênants au lancement.
Bien sûr, cela implique que le jeu sorte inachevé aux yeux du public, mais construire Grounded 2 aux côtés de la communauté représente un réel atout.
Malgré ces éventuelles imperfections, l'enthousiasme des joueurs demeure intact à l'idée de contribuer directement à l'amélioration du jeu.
Un univers trois fois plus grand et encore plus immersif
Grounded 2 proposera une aventure dans un monde environ trois fois plus vaste
que celui de son prédécesseur, permettant une exploration encore plus poussée. Nous sommes désormais en 1992, quelques années après les premiers événements
, et le jeu promet une immersion totale dans cette époque iconique du début des années 90.
L'environnement, riche et varié, inclura des biomes particulièrement intrigants. Parmi eux, une caverne glacée créée par un camion de glaces renversé
, ou encore un nid de cafards toxiques provoqué par des produits chimiques abandonnés près d'une fourmilière.
Nouveau gameplay dynamique et varié
Pour affronter ces dangers accrus, Grounded 2 enrichit son gameplay avec de nouvelles mécaniques de combat
, comme un système dynamique de dash pour esquiver ou attaquer rapidement. Le jeu introduit également un système « pierre-papier-ciseaux » pour les affrontements, combinant attaques légères, attaques lourdes et parades.
Cela devrait offrir aux joueurs une grande variété de possibilités tactiques, permettant d'incarner aussi bien un guerrier furtif qu'un archer à distance ou même un mage maîtrisant des sorts dévastateurs.
Un retour très attendu par la communauté
Avec cette annonce surprise, Grounded 2 se positionne déjà comme l'un des jeux coopératifs incontournables de cette année
. Le premier opus avait su séduire grâce à une ambiance originale et un gameplay coopératif extrêmement réussi. Cette suite a toutes les cartes en main pour surpasser son prédécesseur et marquer durablement les esprits des joueurs.
Rendez-vous donc dès le 29 juillet 2025 sur PC et Xbox Series pour découvrir cette suite très prometteuse.
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