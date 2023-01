Graveyard Keeper : Quelle est sa durée de vie ?

Combien d'heures pour terminer Graveyard Keeper ?

Quête principale → Entre 40 à 45 heures

→ Entre 40 à 45 heures Quête principale et de l'annexe → Plus de 50 heures

→ Plus de 50 heures Terminer le jeu à 100 % → Plus de 70 heures

Développé par Lazy Bear Games et édité par tinyBuild,est sorti en 2018 sur PC et Xbox One. En 2019, le titre est arrivé sur Nintendo Switch et PS4. Puis, plusieurs DLC, notamment « Stranger Sins », « Game of Crone » et « Better Save Soul », se sont rendus disponibles. Depuis la sortie de, de nombreux joueurs et joueuses désirent se lancer dans l'aventure et se demandent alorsComme pour la plupart des jeux, ladevarie en fonction de votre façon de jouer mais aussi de vos objectifs. Évidemment, si vous recherchez le 100 % du titre, vous passerez de nombreuses heures sur le soft, soit deux fois plus qu'un joueur ne s'intéressant, par exemple, qu'à la quête principale. Il est d'autant plus difficile de juger lade, qui se veut être un Stardew Valley-like, car le titre propose diverses mécaniques de jeu (pêche, récoltes, construction, gestion, etc.) et quêtes/tâches à accomplir.Néanmoins, d'après notre expérience sur le soft et les retours des joueurs, voici une estimation du temps que vous passerez suravant de le terminer, et ce selon différents objectifs.Ce qui est plutôt convenable, vous en conviendrez certainement. D'ailleurs, tout comme, ces temps de jeu peuvent largement être dépassés tant il y a de choses à faire surPour rappel,est disponible sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Mac, PC et smartphones (iOS et Android).