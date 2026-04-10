Graveyard Keeper 2, la suite du Stardew Valley-like avec un twist, annoncé à la surprise générale

Lazy Bear Games a, récemment, dévoilé Graveyard Keeper 2, qui est la suite du tout premier opus de la licence tant appréciée.

Graveyard Keeper 2 dévoilé avec un premier trailer

Qu'est-ce que Graveyard Keeper 2 ?

Le plus déjanté des cimetières est de retour ! Restaurez le village, gérez le cimetière, automatisez la production et commandez votre armée de morts au combat pour transformer les zombies de problème en business ! Graveyard Keeper 2 est une suite plus bas que terre et toujours plus folle.

En 2018, les joueurs et les joueuses ont découvert un Stardew Valley-like un tantinet différent, soit Graveyard Keeper, qui les invite à entretenir et développer un cimetière. Plutôt appréciée par la communauté, la licence de Lazy Bear Games va (enfin) avoir le droit à une suite, avecEn effet, au cours de l'événement Triple-i Initiative, qui a eu lieu en début de soirée le jeudi 9 avril 2026, Lazy Bear Games a fait l'annonce tant attendue par la communauté :. Cette suite devrait débarquer sur plusieurs plateformes de jeu, notamment sur PC, PS5, Xbox Series ainsi que sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.Pour l'occasion,, dont la durée dépasse légèrement une minute. Cette nouvelle vidéo présentantnous offre un bel aperçu des améliorations quant à la direction artistique et nous montre le gameplay de ce jeu de simulation de gestion médiéval, qui propose « un monde plein d'humour absurde, de personnages grotesques et d'histoires folles ».Comme indiqué précédemment,. Ce deuxième opus nous invite à. Pour ce faire,. La communauté pourra également, afin de gagner du temps et engendrer plus de profit. Sur la page Steam du soft, nous pouvons lire la description suivante :Pour conclure, rappelons quedoit débarquer au cours de cette année 2026 sur plusieurs plateformes, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series ainsi que sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PC.