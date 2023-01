Graveyard Keeper : Comment augmenter l'attrait de l'église ?

Augmenter l'attrait/qualité de l'église sur Graveyard Keeper

Construisez un maximum de bancs et les améliorer au fur et à mesure. Plus vous disposerez de bancs dans l'église, plus de personnes viendront pour votre sermon. Ce qui vous permettra d'obtenir davantage d'argent (pièces) et de Foi. Au cours de votre aventure, vous aurez la possibilité de placer des bancs de meilleure qualité.

Confectionnez des candélabres.

Pour cela, il convient de débloquer la technologie « Lumière de la Foi » dans l'onglet « Théologie ».

Placez des bougies ou de l'encens pour des bonus temporaires. Là encore, il vous faut débloquer la technologie « Illumination de la Foi » pour en fabriquer vous-même. Sachez que vous pouvez également acheter des bougies en commerçant avec l'Évêque, le jour de sa venue à l'église.

Fabriquez un confessionnal et des vitraux. Il s'agit de deux éléments intéressants car ils ajoutent 5 points (unité) à la qualité de l'église.



