Graveyard Keeper : Comment améliorer la qualité du cimetière ?

Réparer les clôtures et croix en mauvais état à l'aide de kits (image 1 de la galerie ci-dessous). Des croix ou clôtures abîmés impactent plus ou moins la qualité du lieu. Ainsi, n'hésitez pas à les réparer, à l'aide de kits, si tel est le cas.

Retirer les éléments non désirés et affectant négativement la qualité du cimetière. Au début du jeu, vous pourrez voir que le cimetière n'est pas entretenu. Commencez par retirer les buissons, faisant baisser la qualité du vieux cimetière.

Fabriquer et placer des croix et clôtures de qualité. Plus vous progressez, plus vous aurez accès à des croix et clôtures de meilleure qualité. Par exemple, au début de l'aventure, vous pourrez placer des croix en bois. Par la suite, et en débloquant les technologies adéquates dans l'onglet « Théologie » (demandant des points bleus et rouges), vous pourrez fabriquer des croix augmentant davantage la qualité de la tombe, et par extension du vieux cimetière (image 3 de la galerie ci-dessous). À titre d'exemple, une clôture de tombe et une croix en marbre ajoutent, respectivement, 4 et 5 points à une tombe.

Faites attention aux corps enterrés depuis longtemps. Si un corps déjà enterré possède une majorité de crânes de couleur rouge (image 3 de la galerie ci-dessous), cela affectera la qualité de ladite tombe. Si c'est le cas, déterrez-le et incinérez-le (la technologie « crémation » est nécessaire).

Décorer votre cimetière avec différents éléments, le plus vite possible. De la même manière que pour les croix et clôtures, au cours de votre aventure, vous aurez la possibilité de débloquer et fabriquer des éléments de décoration (parterre de fleurs, pelouse, etc.), grâce à des technologies, notamment « Amélioration de Cimetière » dans l'onglet « Théologie »

Par exemple, une pelouse, nécessitant 6 morceaux de Pierre et 2 Tourbes, apporte 4 points au cimetière. Plusieurs peuvent être placées.



