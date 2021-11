Codes de triche, cheat codes, pour GTA San Andreas PS4/PS5

Codes pour le personnage

Santé et armure maximum, plus 250 000 000 $ en argent

R1, R2, L1, Croix, Gauche, Bas, Droite, Haut, Gauche, Bas, Droite, Haut



R1, R2, L1, Croix, Gauche, Bas, Droite, Haut, Gauche, Bas, Droite, Haut Armes 1

R1, R2, L1, R2, Gauche, Bas, Droite, Haut, Gauche, Bas, Droite, Haut



R1, R2, L1, R2, Gauche, Bas, Droite, Haut, Gauche, Bas, Droite, Haut Armes 2

R1, R2, L1, R2, Gauche, Bas, Droite, Haut, Gauche, Bas, Bas, Gauche



R1, R2, L1, R2, Gauche, Bas, Droite, Haut, Gauche, Bas, Bas, Gauche Armes 3

R1, R2, L1, R2, Gauche, Bas, Droite, Haut, Gauche, Bas, Bas, Bas



R1, R2, L1, R2, Gauche, Bas, Droite, Haut, Gauche, Bas, Bas, Bas Niveau de maîtrise maximum pour toutes les armes

Bas, Carré, Croix, Gauche, R1, R2, Gauche, Bas, Bas, L1, L1, L1



Bas, Carré, Croix, Gauche, R1, R2, Gauche, Bas, Bas, L1, L1, L1 Insensible aux balles

Bas, Croix, Droite, Gauche, Droite, R1, Droite, Bas, Haut, Triangle



Bas, Croix, Droite, Gauche, Droite, R1, Droite, Bas, Haut, Triangle Armure au maximum

R2, R2, L1, L2, Gauche, Bas, Droite, Haut, Gauche, Bas, Droite, Haut



R2, R2, L1, L2, Gauche, Bas, Droite, Haut, Gauche, Bas, Droite, Haut Munitions et chargeurs illimités

L1, R1, Carré, R1, Gauche, R2, R1, Gauche, Carré, Bas, L1, L1



L1, R1, Carré, R1, Gauche, R2, R1, Gauche, Carré, Bas, L1, L1 Mouvements rapides

Triangle, Haut, Droite, Bas, L2, L1, Carré



Triangle, Haut, Droite, Bas, L2, L1, Carré Muscles maximum

Triangle, Haut, Haut, Gauche, Droite, Carré, Rond, Gauche



Triangle, Haut, Haut, Gauche, Droite, Carré, Rond, Gauche Muscles minimum

Triangle, Haut, Haut, Gauche, Droite, Carré, Rond, Droite



Triangle, Haut, Haut, Gauche, Droite, Carré, Rond, Droite Graisse maximum

Triangle, Haut, Haut, Gauche, Droite, Carré, Rond, Bas



Triangle, Haut, Haut, Gauche, Droite, Carré, Rond, Bas Personnage mince

Triangle, Haut, Haut, Gauche, Droite, Carré, Cercle, Droite



Triangle, Haut, Haut, Gauche, Droite, Carré, Cercle, Droite Super sauts

Haut, Haut, Triangle, Triangle, Haut, Haut, Gauche, Droite, Carré, R2, R2



Haut, Haut, Triangle, Triangle, Haut, Haut, Gauche, Droite, Carré, R2, R2 Méga Punch

Haut, Gauche, Croix, Triangle, R1, Rond, Rond, Rond, L2



Haut, Gauche, Croix, Triangle, R1, Rond, Rond, Rond, L2 Santé illimitée

Bas, Croix, Droite, Gauche, Droite, R1, Droite, Bas, Haut, Triangle



Bas, Croix, Droite, Gauche, Droite, R1, Droite, Bas, Haut, Triangle Oxygène illimité

Bas, Gauche, L1, Bas, Bas, R2, Bas, L2, Bas



Bas, Gauche, L1, Bas, Bas, R2, Bas, L2, Bas Plus besoin de manger

Carré, L2, R1, Triangle, Haut, Carré, L2, Haut, X



Carré, L2, R1, Triangle, Haut, Carré, L2, Haut, X Maniabilité parfaite des véhicules

Triangle, R1, R1, Gauche, R1, L1, R2, L1



Triangle, R1, R1, Gauche, R1, L1, R2, L1 Jamais de recherche par la police

Rond, Droite, Rond, Droite, Gauche, Carré, Triangle, Haut



Rond, Droite, Rond, Droite, Gauche, Carré, Triangle, Haut Niveau de recherche par la police à 0

R1, R1, Rond, R2, Haut, Bas, Haut, Bas, Haut, Bas



R1, R1, Rond, R2, Haut, Bas, Haut, Bas, Haut, Bas Augmenter le niveau de recherche par la police de 2 étoiles

R1, R1, Rond, R2, Gauche, Droite, Gauche, Droite, Gauche, Droite



R1, R1, Rond, R2, Gauche, Droite, Gauche, Droite, Gauche, Droite Suicide

Droite, L2, Bas, R1, Gauche, Gauche, R1, L1, L2, L1



Droite, L2, Bas, R1, Gauche, Gauche, R1, L1, L2, L1 Tête mise à prix

Bas, Haut, Haut, Haut, Croix, R2, R1, L2, L2



Codes pour les véhicules

Monster truck

Bas, Droite, Haut, R1, R1, R1, Bas, Triangle, Triangle, Croix, Rond, L1, L1



Bas, Droite, Haut, R1, R1, R1, Bas, Triangle, Triangle, Croix, Rond, L1, L1 Rhino tank

Rond, Rond, L1, Rond, Rond, Rond, L1, L2, R1, Triangle, Rond, Triangle



Rond, Rond, L1, Rond, Rond, Rond, L1, L2, R1, Triangle, Rond, Triangle Quad

Gauche, Gauche, Bas, Bas, Haut, Haut, Carré, Rond, Triangle , R1, R2

Carré

Gauche, Gauche, Bas, Bas, Haut, Haut, Carré, Rond, Triangle , R1, R2 Carré Bulldozer

R2, L1, L1, Droite, Droite, Haut, Haut, Croix, L1, Gauche



R2, L1, L1, Droite, Droite, Haut, Haut, Croix, L1, Gauche Limousine

R2, Haut, L2, Gauche, Gauche, R1, L1, Rond, Droite



R2, Haut, L2, Gauche, Gauche, R1, L1, Rond, Droite 4x4

Haut, Droite, Droite, L1, Droite, Haut, Carré, L2

Carré

Haut, Droite, Droite, L1, Droite, Haut, Carré, L2 Carré Romero

Bas, R2, Bas, R1, L2, Gauche, R1, L1, Gauche, Droite



Bas, R2, Bas, R1, L2, Gauche, R1, L1, Gauche, Droite Bloodring Banger

Bas, R1, Rond, L2, L2, Croix, R1, L1, Gauche, Gauche



Bas, R1, Rond, L2, L2, Croix, R1, L1, Gauche, Gauche Dozer

R2, L1, L1, Droite, Droite, Haut, Haut, Croix, L1, Gauche



R2, L1, L1, Droite, Droite, Haut, Haut, Croix, L1, Gauche Ranger

Haut, Droite, Droite, L1, Droite, Haut, Carré, L2

Carré

Haut, Droite, Droite, L1, Droite, Haut, Carré, L2 Carré Hydra

Triangle, Triangle, Carré, Cercle, Croix, L1, L1, bas, Haut

Carré Cercle bas

Triangle, Triangle, Carré, Cercle, Croix, L1, L1, bas, Haut Carré Cercle bas Vortex Hovercraft

Triangle, Triangle, Carré, Rond, Croix, L1, L2, Bas, Bas

Carré

Triangle, Triangle, Carré, Rond, Croix, L1, L2, Bas, Bas Carré Stretch

R2, Haut, L2, Gauche, Gauche, R1, L1, Rond, Droite



R2, Haut, L2, Gauche, Gauche, R1, L1, Rond, Droite Hunter

Rond, Croix, L1, Rond, Rond, L1, Rond, R1, R2, L2, L1, L1



Rond, Croix, L1, Rond, Rond, L1, Rond, R1, R2, L2, L1, L1 Voiture de course 1

R1, Rond, R2, Droite, L1, L2, Croix, Croix, Carré, R1

Carré

R1, Rond, R2, Droite, L1, L2, Croix, Croix, Carré, R1 Carré Voiture de course 2

R2, L1, Rond, Droite, L1, R1, Droite, Haut, Rond, R2



R2, L1, Rond, Droite, L1, R1, Droite, Haut, Rond, R2 Caddie de golf

Rond, L1, Haut, R1, L2, Croix, R1, L1, Rond, Croix



Rond, L1, Haut, R1, L2, Croix, R1, L1, Rond, Croix Camion poubelle

Rond, R1, Rond, R1, Gauche, Gauche, R1, L1, Rond, Droite



Rond, R1, Rond, R1, Gauche, Gauche, R1, L1, Rond, Droite Avion

Rond, Haut, L1, L2, Bas, R1, L1, L1, Gauche, Gauche, Carré, Triangle

Carré

Rond, Haut, L1, L2, Bas, R1, L1, L1, Gauche, Gauche, Carré, Triangle Carré Avion de chasse

Triangle, Triangle, Carré, Rond, Croix, L1, L1, Bas, Haut

Carré

Triangle, Triangle, Carré, Rond, Croix, L1, L1, Bas, Haut Carré Jetpack

L1, L2, R1, R2, Haut, Bas, Gauche, Droite, L1, L2, R1, R2, Haut, Bas, Gauche, Droite



L1, L2, R1, R2, Haut, Bas, Gauche, Droite, L1, L2, R1, R2, Haut, Bas, Gauche, Droite Parachute

Gauche, Droite, L1, L2, R1, R2, R2, Haut, Bas, Droite, L1



Modification des véhicules

Sauter plus loin avec le BMX

Triangle, Carré, Rond, Rond, Carré, Rond, Rond, L1, L2, L2, R1, R2



Triangle, Carré, Rond, Rond, Carré, Rond, Rond, L1, L2, L2, R1, R2 Indestructibles

L1, L2, L2, Haut, Bas, Bas, Haut, R1, R2, R2



L1, L2, L2, Haut, Bas, Bas, Haut, R1, R2, R2 Saut

Triangle, R1, R1, Gauche, R1, L1, R2, L1



Triangle, R1, R1, Gauche, R1, L1, R2, L1 Voitures plus rapides

Droite, R1, Haut, L2, L2, Gauche, R1, L1, R1, R1



Droite, R1, Haut, L2, L2, Gauche, R1, L1, R1, R1 Véhicules flottants

Droite, R2, Rond, R1, L2, Carré, R1, R2



Droite, R2, Rond, R1, L2, Carré, R1, R2 Voitures volantes

Haut, Bas, L1, R1, L1, Droite, Gauche, L1, Gauche



Haut, Bas, L1, R1, L1, Droite, Gauche, L1, Gauche Bateaux volants

R2, Cercle, Haut, L1, Droite, R1, Droite, Haut, Carré, Triangle



R2, Cercle, Haut, L1, Droite, R1, Droite, Haut, Carré, Triangle Les taxis ont la nitro

Haut, Croix, Triangle, Croix, Triangle, Croix, Carré, R2, Droite



Haut, Croix, Triangle, Croix, Triangle, Croix, Carré, R2, Droite Tous les véhicules ont la nitro

Rond, Gauche, Triangle, R1, L1, Haut, Carré, Triangle, Bas, Rond, L2, L1, L1



Rond, Gauche, Triangle, R1, L1, Haut, Carré, Triangle, Bas, Rond, L2, L1, L1 Toutes les voitures explosent

R2, L2, R1, L1, L2, R2, Carré, Triangle, Rond, Triangle, L2, L1



R2, L2, R1, L1, L2, R2, Carré, Triangle, Rond, Triangle, L2, L1 Tous les bateaux explosent

R2, Rond, Haut, L1, Droite, R1, Droite, Haut, Carré, Triangle



R2, Rond, Haut, L1, Droite, R1, Droite, Haut, Carré, Triangle Tirer en voiture

Haut, Haut, Carré, L2, Droite, Croix, R1, Bas, R2



Modification de l'environnement

Temps très ensoleillé

R2, Croix, L1, L1, L2, L2, L2, Bas



R2, Croix, L1, L1, L2, L2, L2, Bas Temps ensoleillé

R2, Croix, L1, L1, L2, L2, L2, Triangle



R2, Croix, L1, L1, L2, L2, L2, Triangle Temps brumeux

R2, Croix, L1, L1, L2, L2, L2, Croix



R2, Croix, L1, L1, L2, L2, L2, Croix Temps orageux

R2, Croix, L1, L1, L2, L2, L2, Rond



R2, Croix, L1, L1, L2, L2, L2, Rond Temps nuageux

R2, Croix, L1, L1, L2, L2, L2, Carré



R2, Croix, L1, L1, L2, L2, L2, Carré Tempête de sable

Haut, Bas, L1, L1, L2, L2, L1, L2, R1, R2



Haut, Bas, L1, L1, L2, L2, L1, L2, R1, R2 Tous les véhicules sont noirs

Rond, L2, Haut, R1, Gauche, Croix, R1, L1, Gauche, Rond



Rond, L2, Haut, R1, Gauche, Croix, R1, L1, Gauche, Rond Tous les véhicules sont roses

Rond, L1, Bas, L2, Gauche, Croix, R1, L1, Droite, Rond



Rond, L1, Bas, L2, Gauche, Croix, R1, L1, Droite, Rond Véhicules de campagne

L1, L1, R1, R1, L2, L1, R2, Bas, Gauche, Haut



L1, L1, R1, R1, L2, L1, R2, Bas, Gauche, Haut Véhicules de course

Haut, L1, R1, Haut, Droite, Haut, Croix, L2, Croix, L1



Haut, L1, R1, Haut, Droite, Haut, Croix, L2, Croix, L1 Circulation faible

Croix, Bas, Haut, R2, Bas, Triangle, L1, Triangle, Gauche



Croix, Bas, Haut, R2, Bas, Triangle, L1, Triangle, Gauche Tous les feux sont au vert

Gauche, R1, Haut, L2, L2, Gauche, R1, L1, R1, R1



Gauche, R1, Haut, L2, L2, Gauche, R1, L1, R1, R1 Thème fun

Triangle, Triangle, L1, Carré, Carré, Rond, Carré, Bas, Rond



Triangle, Triangle, L1, Carré, Carré, Rond, Carré, Bas, Rond Accélérer l'horloge

Rond, Rond, L1, Carré, L1, Carré, Carré, Carré, L1, Triangle, Rond, Triangle



Rond, Rond, L1, Carré, L1, Carré, Carré, Carré, L1, Triangle, Rond, Triangle Accélérer le passage du temps

Triangle, Haut, Droite, Bas, L2, L1, Carré



Triangle, Haut, Droite, Bas, L2, L1, Carré Ralentir le passage du temps

Triangle, Haut, Droite, Bas, Carré, R2, R1



Triangle, Haut, Droite, Bas, Carré, R2, R1 Mode gore

Carré, L1, Rond, Bas, L1, R1, Triangle, Droite, L1, Croix



Codes pour les autres personnages

Piétons en maillot de bain

Haut, Haut, Bas, Bas, Carré, Rond, L1, R1, Triangle, Bas



Haut, Haut, Bas, Bas, Carré, Rond, L1, R1, Triangle, Bas Mode clown

Triangle, Triangle, L1, Carré, Carré, Rond, Carré, Bas, Rond



Triangle, Triangle, L1, Carré, Carré, Rond, Carré, Bas, Rond Tout le monde est armé

R2, R1, Croix, Triangle, Croix, Triangle, Haut, Bas



R2, R1, Croix, Triangle, Croix, Triangle, Haut, Bas Déclencher une émeute

Bas, Gauche, Haut, Gauche, Croix, R2, R1, L2, L1



Bas, Gauche, Haut, Gauche, Croix, R2, R1, L2, L1 Conducteurs agressifs

R2, Rond, R1, L2, Gauche, R1, L1, R2, L2



R2, Rond, R1, L2, Gauche, R1, L1, R2, L2 Gangs omniprésents

L2, Haut, R1, R1, Gauche, R1, R1, R2, Droite, Bas



La licence GTA est notamment connue pour mettre à disposition de ses joueurs une, très riche, permettant d'accéder gratuitement à du contenu précis., l'un des jeux les plus appréciés de la franchise, ne déroge pas à la règle. Remis au goût du jour grâce à GTA : The Trilogy - Definitive Edition, compilation de trois épisodes, nombreux sont celles et ceux à chercher lesComme vous devez probablement le savoir, ces derniers donnent la possibilité d'obtenir du contenu précis, très rapidement et sans suer. Que ce soit pour obtenir des armes, des véhicules précis, parfois originaux, ou paramétrer la météo, sans oublier le, les possibilités sont très nombreuses.Si vous faites partie des joueurs désireux d'utiliser ces, nous vous conseillons cependant de sauvegarder votre partie avant. Que ce soit pour éviter un potentiel bug, causé en entrant un code, ou gâcher votre partie en cours, il vaut mieux prévenir que guérir.Pour utiliser un, il vous suffit d'en entrer un présent dans la liste ci-dessous, en majuscule. Si le code a fonctionné, un message s'affiche à l'écran.Voici la liste complète des, qui peuvent être utilisés sur PS4 et PS5, que ce soit pour la version originale ou la plus récente.Si vous cherchez dessur une autre plateforme, les voici :