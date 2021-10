GTA San Andreas : Une version VR arrive sur Oculus Quest 2

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Il y a des annonces que nous attendons et d'autres moins.. Bien qu'il s'agisse de l'un des GTA les plus emblématiques, nous nous attendions plutôt à ce que ce soit GTA V, qui n'en finit plus d'être décliné, qui jouisse d'un tel portage. C'est pourtant bel et bien le titre sorti en 2004, pour la première fois, qui s'invitera sur Oculus Quest 2 d'ici peu de temps.L'annonce a été faite à l'occasion du Connect organisé par Facebook, dans laquelle Mark Zuckerberg a partagé les plans de sa société, notamment le changement de nom de la marque, pour devenir Meta. Depuis plusieurs années, l'homme à la tête du réseau social le plus utilisé de la planète souhaite s'investir dans la réalité virtuelle, principalement par le biais de sa filiale Oculus. Si de nombreuses innovations ont eu lieu ces derniers mois, faisant véritablement passer un cap à la VR, le grand public a du mal à se plonger dans ce monde. C'est pourquoi le portage de grandes licences peut être un véritable plus, à l'image d'Half-Life: Alyx, qui a permis à de nombreux joueurs de franchir le cap.. Cette dernière serait en développement depuis « plusieurs années », mais aucune image n'a été montrée. Toutefois, Facebook, ou plutôt Meta, nous promet une grande immersion, pour découvrir ou redécouvrir « Los Santos, San Fierro et Las Venturas avec une nouvelle perspective ».