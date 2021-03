Take-Two estime que les remakes et remasters ne doivent pas être de simples portages

Nous ne nous contentons pas de porter des titres, nous prenons le temps de faire le meilleur travail possible pour que le titre soit différent pour la nouvelle version, pour la nouvelle technologie sur laquelle nous le lançons. Nous améliorons donc la technologie, nous modernisons les visuels et nous améliorons les performances. Et c'est pourquoi je pense que nos titres remasterisés se débrouillent généralement si bien.

Resident Evil, Final Fantasy, ou encore Call of Duty,. Cela permet aux joueurs les plus nostalgiques de redécouvrir leurs jeux préférés sous un nouveau jour, mais aussi de découvrir pour les plus novices ces différents titres.Si un vrai travail a été effectué pour certains d'entre eux, d'autres se contentent simplement d', et. Interrogé par VGC sur les remasters et sur la façon dont ils jouent un rôle dans son entreprise, il a déclaré que. En revanche,Selon lui,, et non pas de les porter purement et simplement.Les derniers jeux de Take-Two à avoir bénéficié d'une remastérisation sont Mafia I et II. À l'avenir,l'une des franchises les plus populaires du monde.