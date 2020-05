Mafia Trilogy : Les remaster du II et III sont disponibles, le remake de Mafia arrive en août

Hangar 13 a levé le voile sur les composants de Mafia Trilogy, qui est dès maintenant disponible avec deux dès trois épisodes. La compilation sera complétée en août prochain avec le remake du premier opus.

L'annonce était attendue ce 19 mai, et Hangar 13 et 2K Games n'ont pas manqué leur rendez-vous., et proposait à ses joueurs les « Definitive Edition » de Mafia 2 et 3, pour la somme de 59,99 euros. Bien entendu, tout le contenu supplémentaire sorti est de la partie. Qui plus est, pour les possesseurs de l'un ou l'autre de ces jeux sur Steam, PS4 ou Xbox One, le passage vers la Definitive Edition se fait gratuitement.Plus tard, le 28 août pour être précis, l. Ce dernier est une refonte totale du jeu culte, avec un gameplay et des graphismes améliorés (le moteur de Mafia III est utilisé) et une trame narrative légèrement plus développée. Notez que cette version pourra être achetée indépendamment, pour la somme de 39,99 euros.De nombreux bonus sont offerts à celles et ceux qui achètentdès maintenant, ou qui précommandent Mafia Definitive Edition, dont le pack Chicago Outfit qui comprend la limousine Smith V12, l'apparence d'arme dorée pour le pistolet semi-automatique et la tenue du Don.D'ores et déjà disponible sur Steam, PS4 et Xbox One, Mafia Trilogy fera également son arrivée sur l'Epic Games Store plus tard dans l'année. Plus d'informations peuvent être trouvées sur le site officiel