La jaquette la plus célèbre du jeu vidéo est la conséquence du 11 septembre

La célèbre jaquette de la saga Grand Theft Auto, avec ses cases distinctives, cache une histoire sombre. Dan Houser, cofondateur de Rockstar, vient de révéler que ce design a été improvisé en 48 heures pour remplacer une illustration jugée trop choquante après les attentats du 11 septembre.

La franchise Grand Theft Auto est mondialement reconnue pour son identité visuelle, notamment ses jaquettes découpées en plusieurs cases mettant en scène personnages et véhicules. Ce style graphique, devenu une véritable signature depuis la sortie de Grand Theft Auto III en 2001, n'était pourtant pas prévu au programme. Il est le fruit d'une décision d'urgence prise dans un contexte historique tragique.

Une création improvisée en quarante-huit heures

Lors d'une récente entrevue accordée à IGN, Dan Houser, ancien vice-président et scénariste principal de Rockstar Games, est revenu sur les coulisses de cette création. Il a expliqué que le visuel original de Grand Theft Auto 3 montrait des bâtiments en flammes. À l'approche de la sortie du jeu en octobre 2001, et dans le sillage immédiat des attentats du 11 septembre, conserver une telle image était impensable.

L'équipe a donc dû réagir très rapidement. L'artiste Stephen Bliss a été chargé de repenser entièrement l'emballage du jeu en un temps record.

L'illustration qui est devenue la couverture emblématique de GTA a été réalisée par Stephen Bliss en deux soirées environ, car l'ancienne couverture était probablement trop offensante pour être publiée après le 11 septembre.

Cette refonte de dernière minute a donné naissance au design en mosaïque que les joueurs connaissent si bien aujourd'hui. Dan Houser souligne d'ailleurs l'ironie de la situation en rappelant que cette esthétique si particulière, devenue un phénomène de culture pop, n'existerait tout simplement pas sans ces événements tragiques.

Des modifications nécessaires pour Liberty City

Les changements ne se sont pas limités à la boîte du jeu. Liberty City étant une parodie évidente de New York, les développeurs ont ressenti le besoin d'atténuer certains éléments du jeu pour respecter la sensibilité du public. Des lignes de dialogue ont été modifiées, des missions ajustées et les voitures de police ont même été repeintes pour moins ressembler à celles des forces de l'ordre new-yorkaises.

Il y avait quelques éléments de contenu qui auraient été acceptables, mais dans les conséquences exactes du 11 septembre, c'était peut-être un peu trop. L'équipe s'est mobilisée pour retirer tout cela et faire une révision rapide.

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Le succès qui a sauvé Take-Two

Au-delà de ces ajustements de dernière minute, le lancement de Grand Theft Auto 3 représentait un enjeu vital pour l'éditeur. Au début de l'année 2001, Take-Two Interactive était au bord de la faillite. La présentation du jeu lors des salons spécialisés avait suscité une indifférence générale, plongeant l'équipe dans le doute.

La thématique est évidemment prolongée pour GTA 6.

Pourtant, lors de sa commercialisation, le titre a connu un très joli succès. Les ventes ne se sont pas concentrées sur une seule semaine massive, mais ont progressé de manière constante jusqu'au début de l'année 2002. Aujourd'hui, l'héritage de cette période fondatrice reste intact. Grand Theft Auto VI reprend sans surprise cette même structure visuelle en cases, et sa sortie est prévue pour ce 19 novemvre. De son côté, Dan Houser, qui a quitté le studio en 2020, se consacre désormais à de nouveaux projets au sein de sa société Absurd Ventures, développant un jeu d'action et d'aventure en monde ouvert, et ne craint plus les comparaisons à GTA.