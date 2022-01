GTA: The Trilogy – The Definitive Edition : La date de sortie de la version Nintendo Switch annoncée

La version physique de Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition sur Nintendo Switch sera disponible en magasins le 11/02 ! pic.twitter.com/EtRH5NdL68 — Nintendo France (@NintendoFrance) January 21, 2022

Depuis la mi-décembre, les joueurs PlayStation et Xbox ont pu se (re)lancer dans l'aventure GTA, via la sortie de Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition, comprenant les titres remasterisés GTA III, GTA : Vice City et GTA : San Andreas. Malheureusement, si la version Nintendo Switch devait sortir à ce même moment,. Une date que nous connaissons désormais.En effet, l'annonce, dévoilant la nouvelle date de sortie pour Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition sur Nintendo Switch, est très récente :. Notons, tout de même, la mention « téléchargement via internet nécessaire » sur la jaquette. Cela signifie que les joueurs devront télécharger une partie des données via leur connexion internet et que l'ensemble des fichiers des trois opus ne semble pas présent sur la cartouche de jeu.Or, d'après les dernières informations partagées et les différents détails connus, cette mention est quelque peu confuse. La page du jeu sur le Nintendo eShop semble indiquer que les trois jeux GTA de cette édition pèsent environ 22 Go. Or, une cartouche Nintendo Switch est capable de contenir un peu plus de 30 Go de fichiers. Des mises à jour pourraient d'ailleurs être de la partie, ce qui ne serait pas de refus au vu des premiers retours sur les versions PS4 et Xbox One de cette édition.Ainsi, les joueurs se posent plusieurs questions : s'agit-il réellement d'une version physique ? Ou d'une édition principalement numérique ? Des interrogations qui ne trouveront leur réponse qu'au début du mois de février, soit le 11 plus précisément, avec la sortie officielle de GTA: The Trilogy – The Definitive Edition sur Nintendo Switch.