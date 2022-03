GTA: The Trilogy – The Definitive Edition : Màj 1.04, tous les détails

Mise à jour 1.04 de Grand Theft Auto: The Trilogy Général Amélioration des performances du jeu sur toutes les plateformes et modes graphiques.

Amélioration quant à la stabilité du jeu.

Correction de problèmes rencontrés lorsque les joueurs essayent une mission à partir du dernier point de contrôle.

Correction de problèmes de collision.

Corrections de problèmes liés à la texture et de la signalisation. Grand Theft Auto III - The Definitive Edition Ajout d'un paramètre permettant de maintenir le bouton Sprint enfoncé pour effectuer un sprint partiel.

Amélioration quant à la collision près du refuge de Shoreside Vale.

Amélioration quant à la collision près du barrage de Cochrane.

Amélioration quant à la collision près du Phil Cassidy Army Surplus.

Amélioration quant à la collision près de SupaSave!

Amélioration du zoom sur la mini-carte classique.

Amélioration quant au cheminement de la voiture blindée, à la fin de la mission « Service d'escorte ».

Amélioration quant aux collisions sur les garde-corps jaunes.

Améliorations de textures, lors de la mission « Dead Skunk in the Truck ».

Amélioration de la visibilité sur des panneaux « Pay 'n' Spray », de nuit.

Amélioration du comportement du GPS, durant les missions Vigilante.

Amélioration du comportement de la caméra cinématique lors des missions RC Toys.

Amélioration du comportement de la caméra avec le fusil Sniper.

Amélioration quant aux détails sur le Triad Fish Van.

Correction d'un problème de lisibilité sur les arches du marché de Chinatown.

Correction du problème empêchant les joueurs d'entrer dans une voiture.

Correction de problèmes liés aux interactions avec certains PNJ.

Correction d'un problème de caméra lorsque Claude ne regardait pas par-dessus son épaule, alors que la caméra arrière était utilisée.

Correction du problème d'accomplissement « Je marche ici » du Social Club.

Correction d'un problème géométrique près du pont de Staunton.

Correction du problème lié à l'icône « K-JAH RADIO ».

Correction d'un problème sur les détails du Cartel Cruiser.

Correction d'un problème de texture sous le pont Callagan.

Correction d'un problème de texture sur l'Enfoncer.

Correction d'un problème de collision avec l'eau, dans le parc de Belleville.

Correction d'un problème empêchant les joueurs de progresser dans « Payday For Ray ».

Correction d'un problème empêchant le démarrage de la mission « Liberator ».

Correction d'un problème d'éclairage dans la mission « Evidence Dash ».

Correction d'un problème entraînant la répétition de cinématique de fin lors de la mission « Bomb Da Base: Act II ».

Correction de plusieurs problèmes de texte dans le menu Briefs.

Correction quant à la visibilité de nuit des colis durant la mission « A Drop in The Ocean ».

Correction quant à l'apparition des portes du tank Rhino.

Correction d'un problème de GPS lors de la mission « L'échange ».

Correction du problème de la porte fermée dans Staunton Pay 'n' Spray.

Correction d'un problème de scintillement avec les effets de brouillard.

Correction d'un problème avec les effets d'explosion durant la mission « Purge des Paparazzis ».

Correction du problème menant à la disparition des véhicules.

Correction quant à l'emplacement de Kanbu lors de la mission « Kanbu Bust-Out ».

Correction quant aux feux de circulation s'affichant toujours en vert.

Correction quant à l'apparition de deux Marias lors de la mission « The Exchange ».

Correction liée à la non mort des membres de Diablo lors de la mission « Pulp-Action Pimp ».

Correction empêchant la superposition du Socal Club pour les joueurs PC.

Correction quant au problème avec les commandes de vol du Dodo sur PC.

Correction quant au problème lié au message de succès « Succès déverrouillé » lorsque les joueurs étaient hors ligne sur Xbox One. Grand Theft Auto: Vice City - The Definitive Edition Amélioration quant aux textures murales de l'hôtel Colon.

Amélioration du mur de l'allée, près de l'hôtel Deacon.

Amélioration quant à l'apparition de l'ennemi dans la mission « Demolition Man ».

Amélioration de la caméra de l'hélicoptère dans la mission « Phnom Penh 86 ».

Amélioration des fenêtres de l'hôtel Moist Palms.

Amélioration des collisions autour d'El Banco Corrupto Grande.

Amélioration de la collision pour la clôture de l'hôtel Moist Palms.

Amélioration de la collision près du parking de l'imprimerie.

Amélioration de la collision près du pont entre Starfish Island et The Mainland.

Amélioration de la collision dans le hall de l'hôtel Ocean View.

Correction d'un problème lié à l'obtention du succès « Chopper'd Up ».

Correction du problème lié aux véhicules en feu.

Correction d'un problème faisant échouer la mission « Cop Land ».

Correction d'un problème lié à la mission « Cannon Folder ».

Correction d'un problème lié à l'obtention du succès « Take the Cannoli ».

Correction d'un problème menant à l'échec lors de la mission « Publicity Tour ».

Correction quant à l'apparition des policiers lors de la mission « No Escape ».

Correction quant à la lisibilité de l'itinéraire GPS sur la mini-carte lors de la mission « Hit the Courier ».

Correction du problème lié à l'apparition constante de marqueurs d'objectifs après l'échec de la mission « Shakedown ».

Correction liée à la restauration de la santé de Tommy dans la mission « Pizza Boy ».

Correction d'un problème d'allumage des feux de circulation.

Correction d'un problème concernant l'apparition des objectifs et des emplacements des suspects lors des missions Vigilante.

Correction de la texture de la porte d'entrée à Police Station.

Correction de la texture de la porte de garage, à l'arrière du Poste de Police.

Correction d'un problème lié à l'affichage du panneau de signalisation Joe's Beds, dans le centre commercial North Point.

Correction liée à l'exposition du verre lors de la destruction des vitres du Howlin' Petes Biker Emporium.

Correction quant au problème de couleurs des avions lors de l'atterrissage à l'aéroport.

Correction quant à l'apparition de BJ, après l'achat de Sunshine Autos.

Correction quant à l'apparition de la pluie à l'intérieur de l'usine d'impression dans la mission « Hit the Courier ».

Correction quant au problème de sons lors de certains déplacements avec une arme à la main.

Correction d'un problème de son répétitif lors de l'entrée dans une ambulance. Grand Theft Auto: San Andreas - The Definitive Edition Amélioration de la coupe de cheveux High Fade.

Amélioration de la vue de la caméra à la première personne dans certains véhicules.

Amélioration de la collision dans l'arrière-boutique de Zero's RC Shop.

Amélioration en une résolution 4K des messages de l'interface utilisateur des pompiers et ambulanciers.

Amélioration de l'interface utilisateur sur le téléviseur de l'auto-école.

Amélioration des sons dans la mission « Sweet's Girl ».

Correction de problèmes liés à la texture de la fenêtre du contrôle de sécurité à l'aéroport Los Santos.

Correction de problèmes liés à la texture du sol de l'hôtel Angel Pines.

Correction d'un problème de collision dans la ruelle de la banque.

Correction du problème affichant les instructions durant les missions de chauffeur de taxi.

Correction quant à l'apparition du reflet de CJ.

Correction quant à un problème de son, apparaissant lors du défi Lowrider « Cesar Vialpando ».

Correction d'un problème lié aux caisses à la fin de la mission « Passage clandestin ».

Correction liée à l'apparition des PNJ lors d'un cambriolage.

Correction quant à l'obtention du succès « Ain't Nothing But a G Thing ».

Correction de problèmes liés à l'utilisation de vélos et de motos durant plusieurs missions.

Correction quant à la collision de débris après avoir réessayé la mission « Yay Ka-Boom-Boom ».

Correction quant à la synchronisation labiale à la fin de la mission « Wrong Side of the Tracks ».

Correction quant au problème de bon fonctionnement des feux de circulation.

Correction quant à la cinématique sur le cargo pendant la mission « La Da Nang Thang ».

Correction d'un problème lié à Big Head.

Correction quant à l'enregistrement des paramètres, après avoir quitté le jeu.

Correction de problèmes de progression lors de la mission « Pier 69 ».

Correction d'un problème d'apparition de la couronne du Panopticon lors de la mission « Opportunité de photo ».

Correction quant au GPS durant la mission « Robbing Oncle Sam ».

Correction quant à la persistance de la musique après le chargement d'une sauvegarde.

Correction quant à la non possibilité de conduire un véhicule pendant le défi Lowrider.

Correction d'un problème lié à l'apparition de voitures dans le cimetière lors de la mission « Los Sepulcros ».

Correction d'un problème quant à la mort de Ryder durant la mission « Home Invasion ».

Correction quant à la non possibilité de réessayer la mission « High Stakes, Low Rider ».

Correction d'un problème lié à la création de sauvegarde après la mission « High Stakes, Low Rider ».

Correction quant au problème d'apparition d'un mode de l'appareil photo sans être sur le téléphone.

Correction d'un problème lié à l'apparition d'un texte d'aide lors de la mission « Home Invasion ».

Correction d'un problème d'apparition sur la maison Johnson après la mission « Sweet & Kendl ».

Correction d'un problème quant à l'apparition d'effets de feu après une nouvelle réapparition au cours de la mission « Burning Desire ».

Correction d'un problème d'apparition de véhicules à deux roues après avoir effectué un wheelie à la première personne.

Correction d'un problème quant à l'obtention du succès « I Ain't No Buster ».

Correction d'un problème d'apparition constante du texte d'aide lors de la cinématique de début de « Management Issues ».

Correction d'un problème d'apparition constante du texte d'aide lors de la cinématique de début de « Cleaning the Hood ».

Correction quant au problème d'apparition de CJ et Ken dans la mission « The Meat Business ».

Correction d'une texture inversée de la fenêtre à Los Santos Pawn Shop.

Correction d'une texture dans la mission « Madd Dogg's Rhymes ».

Correction quant à la visibilité du pendentif africain, plaques d'identité et chronomètre.

Correction du problème lié à la coiffure High Afro.

Correction quant à la langue de la carte, après un changement dans les paramètres.

Disponible sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, PC et Nintendo Switch, D'ailleurs, nous ne pourrions que vous recommander de la télécharger et de l'installer avant de plonger ou replonger dans l'aventure. Mais sans plus tarder, voici le patch note complet et en français de la mise à jour 1.04 de Grand Theft Auto: The Trilogy.