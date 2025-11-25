Grand Theft Auto III : Son lancement était loin d'égaler celui de ses successeurs

Dans le cadre d'un long entretien, Dan Houser est revenu sur quelques anecdotes marquantes de l'histoire de Rockstar Games, notamment sur la sortie de Grand Theft Auto III. Or, le titre était à des années lumières de ses suites en termes d'engouement.
Grand Theft Auto est une franchise qui parvient à captiver les foules à chaque nouvelle sortie. De l'opus Vice City au très attendu Grand Theft Auto VI
en passant par le cinquième jeu, par GTA Online ou par GTA San Andreas, chaque nouvelle sortie suscite un engouement sans précédent de la part du public. Pourtant, cela n'a pas toujours été le cas, y compris pour des titres devenus cultes aujourd'hui.
C'est ce qu'a récemment confié Dan Houser (cofondateur de Rockstar Games). Invité de l'émission britannique Sunday Brunch, il a partagé des informations sur les coulisses du lancement de GTA III.
Dans l'ombre, ce dernier était loin d'emballer le public.
Grand Theft Auto III, un titre innovant mais attendu uniquement en interne ?
Dan Houser (via GamesRadar+)
a avoué que plus le développement de GTA III avançait, plus les équipes avaient le sentiment que le jeu « donnait l'impression d'être tourné vers l'avenir »
avec « des moments de véritable innovation
». Pourtant, le budget alloué au développement de Grand Theft Auto III était un vrai problème, Dan Houser pensant que l'argent allait manquer pour finaliser le projet.
Je pense que toute l'équipe avait le sentiment, avec GTA 3 – qui était le titre phare de 2001, et alors que nous étions vraiment à court d'argent – que ce jeu avait un potentiel incroyable. Il y avait quelque chose de vraiment magique.
Mais le détail le plus fou concernant le lancement de Grand Theft Auto III
est que personne ne s'y intéressait vraiment, que ce soit au niveau de la presse ou du public.
Un succès soudain né du bouche-à-oreille
Aujourd'hui, le lancement d'un nouveau opus de Grand Theft Auto est un événement attendu par le monde entier. Chaque nouvelle bande-annonce est guettée avec l'impatience des grands jours et l'annonce d'une date de sortie peut effrayer l'ensemble de l'industrie vidéoludique. Mais lors du lancement de Grand Theft Auto III, l'ambiance était radicalement différente.
Malgré les innovations technologiques, Dan Houser a avoué que « Avant sa sortie, personne en dehors de notre entreprise ne s'enthousiasmait vraiment pour ce jeu ».
Son lancement survenant juste après les attentats du 11 septembre 2001 aurait également pu être un frein supplémentaire à l'enthousiasme des joueurs. Toutefois, « à mesure que les choses se déroulaient, l'enthousiasme du public augmentait soudainement.
»
L'histoire de la franchise a donc bien évolué depuis la sortie de GTA 3 et aujourd'hui, beaucoup de joueurs sont impatients de découvrir la suite avec le très attendu GTA 6.
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