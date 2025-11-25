Grand Theft Auto III : Son lancement était loin d'égaler celui de ses successeurs



le 25 novembre 2025 à 17h57 Publié par Justine Manchuelle le 25 novembre 2025 à 17h57

Dans le cadre d'un long entretien, Dan Houser est revenu sur quelques anecdotes marquantes de l'histoire de Rockstar Games, notamment sur la sortie de Grand Theft Auto III. Or, le titre était à des années lumières de ses suites en termes d'engouement.