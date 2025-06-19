GTA Online aurait pu exister dès GTA 3, selon un ancien de Rockstar

Longtemps avant que GTA Online ne devienne la poule aux œufs d'or de Rockstar, le studio réfléchissait déjà à intégrer du jeu en ligne dès GTA 3, sorti en 2001. C'est ce que révèle Obbe Vermeij, ancien directeur technique chez Rockstar, qui dévoile que des prototypes multijoueur étaient déjà envisagés à l'époque.
Du multijoueur prévu dès GTA 3, mais abandonné faute de temps
Dans une récente interview, Obbe Vermeij
a expliqué que Rockstar réfléchissait sérieusement à implémenter un mode en ligne dès le mythique GTA 3
. Obbe Vermeij, qui a travaillé sur la série entre 1998
et 2009
, explique :
Dès GTA 3, j'avais créé un prototype très simple de deathmatch en ligne. Les joueurs pouvaient s'entretuer, s'expulser des voitures et réapparaître partout en ville. C'était prometteur, mais nous avons manqué de temps. Il aurait fallu implémenter des lobbies, adapter les scripts au réseau… On a décidé d'abandonner l'idée.
Nouvelle tentative pour Vice City… mais trop complexe pour l'époque
L'année suivante, Rockstar retente l'expérience avec GTA Vice City
. Cette fois, le studio recrute même des programmeurs spécialisés dans le réseau pour intégrer le mode en ligne, mais là encore, les délais serrés obligent l'équipe à abandonner ce projet ambitieux.
Avec GTA San Andreas
, Rockstar décide finalement de ne même pas essayer d'intégrer un mode en ligne : « Pour San Andreas, on n'a même pas essayé… Ça ne valait pas l'effort nécessaire.
»
Il faudra finalement attendre la génération Xbox 360 et PS3, et la sortie de GTA 4, pour voir apparaître les premiers modes multijoueur réellement fonctionnels
. Obbe Vermeij souligne d'ailleurs que pour GTA 4, Rockstar avait enfin mis en place une équipe dédiée composée de « quatre programmeurs et plusieurs level designers travaillant à plein temps
».
Un héritage finalement concrétisé avec GTA Online
Si GTA Online est aujourd'hui un phénomène incontournable, cette déclaration révèle que Rockstar envisageait ce type d'expérience dès le début des années 2000
.
L'histoire aurait pu être différente si ces premières tentatives avaient été concluantes, mais les limitations techniques et temporelles de l'époque ont repoussé ce rêve à bien plus tard, jusqu'au succès retentissant de GTA 5. Un mal pour un bien finalement, puisqu'il permet de faire vivre encore aujourd'hui GTA 5, qui va fêter ses douze ans dans quelques mois.
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