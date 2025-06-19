GTA Online aurait pu exister dès GTA 3, selon un ancien de Rockstar



le 19 juin 2025 à 17h46 Publié par Corentin Rimbert le 19 juin 2025 à 17h46

Longtemps avant que GTA Online ne devienne la poule aux œufs d'or de Rockstar, le studio réfléchissait déjà à intégrer du jeu en ligne dès GTA 3, sorti en 2001. C'est ce que révèle Obbe Vermeij, ancien directeur technique chez Rockstar, qui dévoile que des prototypes multijoueur étaient déjà envisagés à l'époque.