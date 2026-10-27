Les coulisses du développement chaotique de Grand Theft Auto 3 dévoilées

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 27 octobre 2026 à 18h28
Considéré comme un pilier de l'industrie, Grand Theft Auto 3 a pourtant connu un développement cauchemardesque. Obbe Vermeij, un ancien de Rockstar Games, révèle comment ce titre culte a frôlé la catastrophe avant de devenir le chef-d'œuvre qui a redéfini le jeu vidéo en monde ouvert.
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Les coulisses du développement chaotique de Grand Theft Auto 3 dévoilées

Il est difficile d'imaginer le paysage vidéoludique actuel sans l'influence majeure de Grand Theft Auto III. Sorti au début des années 2000, le titre a littéralement inventé les codes du monde ouvert moderne en trois dimensions. Pourtant, derrière ce succès retentissant se cache une genèse particulièrement difficile. Obbe Vermeij, un vétéran du studio Rockstar Games, a récemment pris la parole sur X (Twitter) pour partager ses souvenirs de cette époque charnière, décrivant un projet qui a longtemps semblé voué à l'échec.

Un projet au bord du gouffre technique

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Pendant la majeure partie de sa conception, le jeu était dans un état désastreux. L'ancien développeur n'hésite pas à évoquer les nombreux problèmes techniques qui gangrenaient le titre. Les plantages étaient constants, le taux de rafraîchissement des images frôlait le ridicule et la carte de Liberty City regorgeait de trous béants qui faisaient chuter les joueurs dans le vide.

Il plantait fréquemment, le framerate était terrible et la carte était pleine de trous. Ce n'est que dans les six derniers mois que tout s'est mis en place. Pendant très longtemps, il semblait que le framerate allait être de 20 FPS. Ce n'est que dans les derniers mois que nous avons réussi à atteindre les 30.

Ces révélations montrent à quel point l'équipe a dû batailler pour proposer une expérience jouable. À l'origine, le titre n'était d'ailleurs qu'un projet secondaire mené par une poignée de personnes, dont Leslie Benzies et Aaron Garbut, au sein de DMA Design, l'ancien nom de Rockstar North. Le reste du studio travaillait sur un autre jeu en vue isométrique situé à Miami, qui finira par être annulé au profit de la vision en trois dimensions soutenue par Take-Two Interactive.

Une création organique et improvisée

Le processus créatif de l'époque tranche radicalement avec les méthodes de production massives d'aujourd'hui. Tout a été codé à partir de zéro, sans réutiliser le moindre élément de l'épisode précédent. L'approche de l'équipe était purement organique. Les développeurs proposaient des idées de missions et les intégraient directement si elles s'avéraient amusantes.

Le scénario passait au second plan. L'introduction mémorable impliquant la trahison de Catalina a même été ajoutée très tardivement dans le cycle de production. Cette improvisation constante a laissé des traces visibles dans la version finale. Obbe Vermeij explique que certains lieux de la carte sont étrangement détaillés sans raison apparente, simplement parce qu'ils devaient initialement accueillir des donneurs de missions qui ont finalement été déplacés ailleurs.

Des doutes jusqu'à la sortie

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Malgré les efforts titanesques fournis dans la dernière ligne droite, le studio doutait du potentiel de son œuvre. Une présentation décevante lors de l'E3 en mai 2001 avait laissé la presse de marbre, certains observateurs jugeant même le concept beaucoup trop violent. Le lancement a été correct, mais ce sont les ventes sur la durée qui ont véritablement propulsé le jeu au rang de légende, inspirant de nombreux concurrents et ouvrant la voie aux suites mythiques que sont Vice City et San Andreas.

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