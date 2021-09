Grand Theft Auto: The Trilogy : Le remaster devrait bientôt être officialisé

Grant Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition has been rated in Koreahttps://t.co/XL9AAhOC0E pic.twitter.com/af4rk2EfoP — Nibel (@Nibellion) September 30, 2021

Rappelez-vous, au début du mois d'août, plusieurs fuites faisaient mention de l'arrivée du remaster de Grand Theft Auto: The Trilogy , compilation qui était sortie dans un premier temps en 2005 sur Xbox. Cette dernière regroupait trois jeux très appréciés à l'époque (et toujours aujourd'hui d'ailleurs) :Seize ans plus tard, et alors que des millions de joueurs attendent une quelconque annonce de Rockstar sur, la firme étoilée devrait annoncer le remaster de cette trilogie. Cela permettrait à celles et ceux qui y avaient joué il y a quelques années de les refaire, ou tout simplement à d'autres de les découvrir, mais avec plusieurs améliorations.L'information n'est toujours pas officielle, mais elle se précise,. Ce n'est pas la première fois, et ce ne sera pas la dernière, que ces organisations, qui sont officielles, dévoilent quelques détails sur les jeux à venir., dans une version remise au goût du jour. En attendant, GTA V arrivera en début d'année sur une next-gen