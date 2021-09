GTA 5 : Repoussé, Rockstar Games partage sa nouvelle date de sortie sur PS5

Quand seront disponibles GTA 5 et GTA Online sur PS5 ?

Après de longues semaines d'attente et de silence,. Malgré cette nouvelle bande-annonce et ses somptueuses images, le studio a annoncé le report du titre et de son monde online pour 2022.Sortez vos agendas, et marquez d'une croix rouge la nouvelle date de sortie deet de, mais le jour reste à confirmer.Bien évidemment, les joueurs pourront décider d'acquérir le mode histoire et le mode online indépendamment l'un de l'autre puisquedeviendra un standalone. D'autre part, il sera disponible en exclusivité et gratuitement sur PS5 durant les trois mois suivants sa sortie. Par la suite, le online deviendra payant et devrait être au prix de 19,99 euros.Ces versions PS5 offriront des améliorations graphiques, mais pas seulement puisqu'elles profiteront aussi des nouvelles technologies. De plus, le trailer a confirmé une meilleure performance pour certains véhicules dansPour rappel, GTA 5 est disponible sur PC, PS4 et Xbox One, et vous donne rendez-vous sur PS5 en mars 2022.