GTA III, Vice City et San Andreas auraient le droit à un remaster, Red Dead Redemption pourrait suivre

Près d'une décennie après la sortie du dernier épisode de la franchise, qui continue de se vendre à merveille . Si ce n'est malheureusement pas GTA VI , attendu, mais toujours pas officialisé, il s'agit cependant d'uneL'information émane du site très bien informé Kotaku , qui explique que(PC, consoles et mobiles), mais les versions mobiles et PC pourraient mettre plus de temps à arriver. Selon Kotaku, les trois titres ne seraient disponibles que via un seul et unique bundle, en version numérique. Le tout tournerait sur l'Unreal Engine et mixerait anciens et nouveaux graphismes, afin que le style de ces jeux ne soit pas perdu. Le tout serait dirigé par Rockstar Dundee, dernière branche de la firme étoilée.Enfin, Kotaku rapporte que si l'accueil de ces remasters est positif, alorsRockstar devrait nous en dire plus dans les semaines à venir, au fur et à mesure que nous nous rapprochons de la potentielle sortie des, qui ont respectivement été lancés en 2001, 2002 et 2004.