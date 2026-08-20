GT 7 accueille 4 bolides légendaires, dont 2 Toyota, avec la 1.71

Polyphony Digital continue d'enrichir Gran Turismo 7 avec une nouvelle mise à jour estivale. Elle apporte quatre véhicules inédits et de nouvelles épreuves sur les circuits mondiaux, prouvant que le studio n'a pas fini de soutenir son titre phare.

L'expérience de conduite virtuelle continue son évolution aujourd'hui avec le déploiement d'une mise à jour gratuite, la version . Polyphony Digital démontre une fois de plus sa volonté de maintenir l'intérêt de sa communauté en injectant du contenu régulier et minutieusement sélectionné pour répondre aux attentes des pilotes les plus exigeants de Gran Turismo 7.

Quatre bolides aux philosophies radicalement différentes

La pièce maîtresse de cette mise à jour réside sans conteste dans l'ajout de quatre nouvelles voitures, chacune pensée pour offrir des sensations de conduite uniques. Les amateurs de légèreté et de précision se tourneront immédiatement vers la Caterham Seven Superlight R500 de 2008. Disponible dans la section Brand Central, ce modèle privilégie la maniabilité à la puissance brute. Les développeurs recommandent d'ailleurs de l'essayer sur un tracé technique comme le Deep Forest Raceway pour en saisir toute la subtilité.

De son côté, la Hyundai IONIQ 6 N de 2025 incarne la performance de nouvelle génération. Également achetable au Brand Central, elle propose une direction ultra réactive et promet, selon le studio, de bousculer les attentes traditionnelles des pilotes. Le circuit High-Speed Ring est le terrain de jeu idéal pour la dompter avant de modifier ses réglages.

Enfin, les passionnés de mécaniques japonaises classiques ne sont pas oubliés avec l'arrivée de deux modèles emblématiques : la Toyota Chaser Tourer V et la Toyota Mark II Tourer V, toutes deux de 1997. Cette dernière, trouvable chez le concessionnaire de voitures d'occasion, représente la quintessence de la culture automobile de l'ombre, où les performances priment sur l'apparence. Polyphony Digital conseille de l'emmener sur les routes urbaines du Tokyo Expressway.

Une facette de la culture automobile où la réputation se construit par le ressenti, les connaissances et les performances plutôt que par la seule apparence.





De nouvelles épreuves et des paysages canadiens

Pour mettre à l'épreuve ces nouvelles acquisitions, les joueurs pourront se lancer dans trois événements inédits ajoutés aux Circuits Mondiaux. Au programme figurent le défi japonais FR 450 sur le Kyoto Driving Park, la Coupe Clubman européenne 600 sur le circuit de Barcelone-Catalogne sans chicane, et enfin le Tourisme Mondial 600 sur le légendaire tracé de Suzuka. De quoi garantir quelques heures de compétition supplémentaires.

Les photographes virtuels trouveront également leur compte avec une mise à jour du mode Scapes. La sélection s'enrichit de la ville de Whistler, située en Colombie-Britannique au Canada. Célèbre pour avoir accueilli certaines épreuves des Jeux olympiques d'hiver de 2010, cette destination est décrite comme un véritable paradis pour les sports d'hiver, offrant des panoramas montagneux exceptionnels pour immortaliser ses plus beaux véhicules.

Rappelons que Gran Turismo 7 reste disponible exclusivement sur PlayStation 5.