Gran Turismo : Redécouvrez gratuitement le premier jeu de la franchise

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 04 décembre 2024 à 20h15
Dans le cadre du 30e anniversaire de la PlayStation, Sony propose aux pilotes de tous âges une version retravaillée de l'un de ses titres emblématiques : Gran Turismo.
Gran Turismo : Redécouvrez gratuitement le premier jeu de la franchise
La PlayStation première du nom a vu passer de nombreux titres aujourd'hui entrés dans la légende, comme Final Fantasy VII, Tekken, Metal Gear Solid ou Crash Bandicoot. Cependant, avec 10,85 millions d'unités vendues, le jeu le plus populaire de la PS1 a donné naissance à une franchise toujours très appréciée de nos jours, notamment avec Gran Turismo 7. Sorti en Europe le 8 mai 1998 sur la console de Sony, Gran Turismo a révolutionné le jeu de course en 3D. 

À l'occasion des festivités des 30 ans de la PlayStation, Sony a voulu rendre hommage au jeu le plus vendu de cette génération. Pour l'occasion, les joueurs pourront profiter dans quelques jours d'une nouvelle version du titre légendaire baptisée My First Gran Turismo.

Une version modernisée et intuitive du premier jeu Gran Turismo

Même s'il en possède tous les atouts, le titre n'est pas un remake du premier opus. Il est davantage présenté comme une expérience « intuitive qui permettra à chacun de prendre le volant et de maîtriser les bases comme les virages, le freinage et l'accélération ». Le tout profite cependant des graphismes de la PlayStation 5, de quoi mettre des étoiles dans les yeux des enfants ayant connu le jeu originel.

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Dans My First Gran Turismo, les pilotes peuvent conduire 18 voitures iconiques, allant de la MINI Cooper S à l'Alpine A110 en passant par la Porsche 911 Turbo. Trois circuits différents sont disponibles et vous pouvez participer à trois événements de course, trois contre-la-montre, trois Rallyes musicaux et de nombreux autres défis. Pour renforcer l'impression de conduite, le titre est compatible avec le casque PlayStation VR2. Mais son principal atout est qu'il est gratuit, même si nous ignorons à l'heure actuelle si cette disponibilité est temporaire ou non. 

Miniature vidéo

My First Gran Turismo pourra être téléchargé gratuitement à partir du vendredi 6 décembre, uniquement via le PlayStation Store.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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