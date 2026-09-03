Gran Turismo 7 annonce son impressionnante mise à jour Spec IV, en deux parties

Polyphony Digital prépare une fin d'année explosive pour Gran Turismo 7. Avec la mise à jour Spec IV divisée en deux parties, le célèbre jeu de course accueille de nouveaux circuits, des véhicules inédits et un surprenant mode familial pour séduire un tout nouveau public.

Le studio derrière Gran Turismo 7 ne ralentit pas la cadence. Un an après le déploiement de la version Spec III, le studio japonais vient d'annoncer la très attendue mise à jour Spec IV pour son jeu de course. Prévue pour s'étaler sur la fin de l'année, cette nouvelle vague de contenus promet de redonner un souffle inédit à la simulation automobile phare de Sony.

Un déploiement stratégique en deux temps

Pour cette mise à jour majeure, les développeurs ont opté pour une sortie scindée en deux parties distinctes. La première vague de nouveautés débarquera sur nos consoles dès le mois d'octobre, tandis que la seconde viendra clôturer l'année en beauté au mois de décembre. Une bande-annonce fraîchement diffusée permet déjà d'entrevoir les ambitions de cette Spec IV, qui ne se contente pas d'ajouter de simples véhicules.









Au total, ce sont 12 nouvelles voitures qui rejoindront le garage virtuel de Gran Turismo 7, réparties équitablement entre les deux mises à jour. Si la liste exacte des modèles reste encore secrète, l'annonce de nouvelles fonctionnalités compétitives, comme les épreuves de drift en ligne et les courses aléatoires, laisse présager des affrontements intenses sur l'asphalte.

Le grand retour des tracés historiques

Les amateurs de pilotage technique seront ravis d'apprendre l'intégration du célèbre circuit de SUGO. Ce tracé japonais est particulièrement réputé pour ses dénivelés prononcés et ses virages exigeants, offrant un véritable défi même aux pilotes les plus aguerris de la simulation.





Mais la véritable surprise qui fera vibrer les fans de la première heure est sans conteste le retour de l'Autumn Ring. Ce circuit de légende reviendra dans sa configuration originale, sublimée par le moteur graphique actuel du jeu. Les créateurs ont également prévu une version étendue de ce tracé, proposant un circuit à plus grande échelle pour des courses d'endurance mémorables.

Une ouverture inattendue vers le grand public

L'ajout le plus surprenant de cette Spec IV reste la création d'un mode famille. Polyphony Digital décrit cette nouveauté comme l'un des points d'orgue de la mise à jour. L'objectif est de rendre la simulation plus accessible à un public moins expérimenté.

Nous voulons proposer des mécaniques de jeu conviviales permettant aux plus jeunes enfants de jouer et de s'amuser, tout en conservant des éléments que les vétérans de la franchise apprécieront.

Cette initiative marque un tournant pour la franchise, traditionnellement réputée pour son exigence technique et son réalisme pointu. Les joueurs désireux d'en apprendre davantage n'auront pas à patienter très longtemps pour découvrir les subtilités de ces ajouts. Le studio a confirmé que de plus amples détails seront dévoilés lors de l'événement Gran Turismo World Series prévu le 3 octobre prochain.

Enfin, l'équipe de développement a profité de cette annonce pour glisser quelques indices concernant des projets encore plus ambitieux prévus l'année prochaine, afin de célébrer dignement le trentième anniversaire de la saga motorisée.

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