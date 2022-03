Gran Turismo 7 : Récompense pour les joueurs et informations sur les prochaines mises à jour

Une augmentation des récompenses dans les évènements de la deuxième moitié des Worlds Circuits d’environ 100% en moyenne.

L'addition de hautes récompenses pour avoir complété l’Expérience Circuit avec des résultats Tout Or/Tout Bronze.

L'augmentation des récompenses dans les Courses En Ligne.

L'inclusion d’un total de 8 nouveaux évènements Course d’Endurance d’une heure dans les Missions. Ces évènements donneront également de plus grandes récompenses.

L'augmentation de la limite maximale de crédits non-achetés dans les portefeuilles des joueurs de 20M Cr. à 100M Cr.

L'augmentation de la quantité de voitures Usagées et Légendes disponibles à tout moment.

Peu après le lancement de Gran Turismo 7, les développeurs de chez Polyphony Digital avaient déployé une mise à jour. Celle-ci n'avait pas convaincu les joueurs et les joueuses et avait même alimenté leur frustration et colère, pour de multiples raisons. Un review bombing sur le site Metacritic avait alors eu lieu.Récemment, l'équipe de Polyphonie Digital s'est exprimé à ce sujet. Ils ont rédigé un post sur Blog.fr.playstation.com afin de revenir sur les problèmes rencontrés. Le président du studio, Kazunori Yamauchi, a ainsi écrit : « Je voudrais vous présenter nos excuses pour la frustration et la confusion qui ont été causées par notre mise à jour de la semaine dernière, qui a non seulement fait planter les serveurs mais a également résulté en des ajustements à l’économie en jeu qui ont été fait sans donner d’explication claire à notre communauté ».Par ailleurs, ils ont profité de ce post pour annoncer qu': toutes celles et ceux, possédant une version numérique ou physique du jeu, qui ont été victimes des problèmes liés aux serveurs et qui ont tenté de se connecter sur Grand Turismo 7 avant la publication de cet article du 25 mars, recevrontFinalement,En plus de patch additionnels, qu'ils déploieront dans peu de temps, ils prévoient de nombreux changements pour le début du mois d'avril, soient :Désirant, ainsi, satisfaire, à nouveau, les joueurs, ils semblent mettre tout en oeuvre pour apporter plus de contenus et améliorer l'expérience de jeu sur Gran Turismo 7.Pour rappel,. Vous pouvez vous procurer le titre, tout en faisant quelques économies, grâce à des réductions sur des cartes PSN, via notre partenaire, Instant Gaming :