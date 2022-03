Gran Turismo 7 : Un score Metacritic très bas pour l'exclusivité Sony

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Avant même son lancement officiel, la presse spécialisée s'était dit plutôt satisfaite de Gran Turismo 7. Le soft avait d'ailleurs écopé de bonnes notes, dans l'ensemble. Dans la même idée, durant les premiers jours de mise à disposition pour tous, les joueurs et les joueuses étaient plutôt convaincus et semblaient fortement apprécier Grand Turismo 7. Malheureusement, cela n'a pas duré.En effet, depuis plusieurs jours maintenant, Gran Turismo 7 est victime de, notamment de connexion aux serveurs officiels à cause d'une maintenant prolongée, et. Cette dernière a ajouté des microtransactions et il est, aussi, devenu plus difficile de débloquer des véhicules rapidement, selon les derniers retours. Par ailleurs, certains se plaignent de la connexion internet obligatoire, et ce constamment, malgré leur désir de jouer en solo.La réponse ? Un review bombing important. La note de Gran Turismo 7 a drastiquement chuté. À l'heure où nous écrivons ces lignes,pour 5 543 reviews de joueurs et de joueuses, contre 87 pour la moyenne recensant les appréciations de la presse spécialisée. Il s'agirait, ainsi, du(World of Warriors étant à 2,9).Il y a fort à parier que les développeurs travaillent actuellement à la résolution des différents problèmes rencontrés et qu'ils mettront en place des mesures afin de satisfaire, à nouveau, les joueurs et les joueuses. Pour en savoir plus, il faut prendre son mal en patience et attendre une communication officielle de leur part.Pour rappel,