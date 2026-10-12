Gran Turismo 7 : Les nouveautés affluent grâce aux joueurs et nouveaux venus

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 12 octobre 2026 à 10h46
Gran Turismo 7 reçoit toujours de nouveaux contenus, car le titre profite d'une communauté fidèle et grandissante.
Gran Turismo 7 : Les nouveautés affluent grâce aux joueurs et nouveaux venus

Disponible depuis mars 2022, Gran Turismo 7 ne cesse d'accueillir de nouveaux contenus (véhicules, circuits, etc), grâce à un suivi régulier et attentif de la part de Polyphony Digital. D'ailleurs, le studio de développement a expliqué pourquoi Gran Turismo 7 s'offre souvent de la nouveauté.

Gran Turismo 7 se vend toujours aussi bien

gran-turismo-7-vehicules-mark-2

C'est durant une interview avec les journalistes de Traxion que le producteur de la série, Kazunori Yamauchi, est revenu sur le succès de Gran Turismo 7. Ce dernier a ainsi indiqué que cet opus Gran Turismo se vend toujours aussi bien, bien que les développeurs ne s'attendaient pas à un tel succès : « Gran Turismo 7 continue de très bien se vendre, mais nous ne nous y attendions pas dès le départ ».

C'est, d'ailleurs, pour cette raison et au vu de sa communauté grandissante que Polyphony Digital déploie régulièrement des mises à jour sur Gran Turismo 7, apportant de nouveaux éléments : « Nous continuons à proposer du contenu supplémentaire et de nouveaux modes de jeu, car notre base d'utilisateurs ne cesse de s'élargir ». Il semblerait donc que Polyphony Digital ne compte pas tourner la page Gran Turismo 7 de si tôt, d'autant plus que le titre s'apprête à accueillir sa mise à jour Spec IV.

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

La mise à jour Spec IV de Gran Turismo 7 est imminente

Annoncée au mois de septembre de cette année, la mise à jour Spec IV, qui est divisée en deux parties, est sur le point d'être lancée sur Gran Turismo 7. Ainsi, dès le 14 octobre prochain, les joueurs et les joueuses pourront essayer 6 nouvelles voitures, et ce, sur un tout nouveau tracé : the SUGO Circuit. Le mois de décembre 2026 signera, quant à lui, l'arrivée du contenu de la deuxième partie, qui comporte notamment 6 nouveaux véhicules, le circuit Autumn Ring et différentes autres nouveautés. Si vous désirez en savoir plus, sachez que nous vous en parlons dans un article dédié.

À lire également

Gran Turismo 7 annonce son impressionnante mise à jour Spec IV, en deux parties

Gran Turismo 7 annonce son impressionnante mise à jour Spec IV, en deux parties

Pour conclure, rappelons que Gran Turismo 7 est à retrouver en exclusivité sur la PS5. Si vous souhaitez l'acheter, notre partenaire Instant Gaming vous propose des cartes PlayStation à moindre coût :

  • Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
  • Carte PlayStation Store de 20 €19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Gran Turismo 7 annonce son impressionnante mise à jour Spec IV, en deux parties
Gran Turismo 7 03 septembre 2026

Gran Turismo 7 annonce son impressionnante mise à jour Spec IV, en deux parties

Polyphony Digital prépare une fin d'année explosive pour Gran Turismo 7. Avec la mise à jour Spec IV divisée en deux parties, le célèbre jeu de course accueille de nouveaux circuits, des véhicules inédits et un surprenant mode familial pour séduire un tout nouveau public.
GT 7 accueille 4 bolides légendaires, dont 2 Toyota, avec la 1.71
Gran Turismo 7 20 août 2026

GT 7 accueille 4 bolides légendaires, dont 2 Toyota, avec la 1.71

Polyphony Digital continue d'enrichir Gran Turismo 7 avec une nouvelle mise à jour estivale. Elle apporte quatre véhicules inédits et de nouvelles épreuves sur les circuits mondiaux, prouvant que le studio n'a pas fini de soutenir son titre phare.
Gran Turismo 7 : Cinq nouvelles voitures arrivent très bientôt avec la 1.70
Gran Turismo 7 10 juin 2026

Gran Turismo 7 : Cinq nouvelles voitures arrivent très bientôt avec la 1.70

Les joueurs et les joueuses de Gran Turismo 7 vont très prochainement pouvoir découvrir gratuitement cinq nouvelles voitures, qui arrivent avec la mise à jour 1.70.

commentaire (0)