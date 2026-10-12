Gran Turismo 7 : Les nouveautés affluent grâce aux joueurs et nouveaux venus

Gran Turismo 7 reçoit toujours de nouveaux contenus, car le titre profite d'une communauté fidèle et grandissante.

Disponible depuis mars 2022, Gran Turismo 7 ne cesse d'accueillir de nouveaux contenus (véhicules, circuits, etc), grâce à un suivi régulier et attentif de la part de Polyphony Digital. D'ailleurs, le studio de développement a expliqué pourquoi Gran Turismo 7 s'offre souvent de la nouveauté.

Gran Turismo 7 se vend toujours aussi bien

C'est durant une interview avec les journalistes de Traxion que le producteur de la série, Kazunori Yamauchi, est revenu sur le succès de Gran Turismo 7. Ce dernier a ainsi indiqué que cet opus Gran Turismo se vend toujours aussi bien, bien que les développeurs ne s'attendaient pas à un tel succès : « Gran Turismo 7 continue de très bien se vendre, mais nous ne nous y attendions pas dès le départ ».

“Gran Turismo 7 is still continuing to sell very well, but we had not expected this from the beginning,” We've tested Sugo in Gran Turismo 7 and spoke to Kazunori Yamauchi ahead of its release: https://t.co/o7oV3onF7Q https://t.co/Y9k4Jj7LAq — Traxion.GG (@TraxionGG) October 9, 2026

C'est, d'ailleurs, pour cette raison et au vu de sa communauté grandissante que Polyphony Digital déploie régulièrement des mises à jour sur Gran Turismo 7, apportant de nouveaux éléments : « Nous continuons à proposer du contenu supplémentaire et de nouveaux modes de jeu, car notre base d'utilisateurs ne cesse de s'élargir ». Il semblerait donc que Polyphony Digital ne compte pas tourner la page Gran Turismo 7 de si tôt, d'autant plus que le titre s'apprête à accueillir sa mise à jour Spec IV.









La mise à jour Spec IV de Gran Turismo 7 est imminente

Annoncée au mois de septembre de cette année, la mise à jour Spec IV, qui est divisée en deux parties, est sur le point d'être lancée sur Gran Turismo 7. Ainsi, dès le 14 octobre prochain, les joueurs et les joueuses pourront essayer 6 nouvelles voitures, et ce, sur un tout nouveau tracé : the SUGO Circuit. Le mois de décembre 2026 signera, quant à lui, l'arrivée du contenu de la deuxième partie, qui comporte notamment 6 nouveaux véhicules, le circuit Autumn Ring et différentes autres nouveautés. Si vous désirez en savoir plus, sachez que nous vous en parlons dans un article dédié.

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Pour conclure, rappelons que Gran Turismo 7 est à retrouver en exclusivité sur la PS5. Si vous souhaitez l'acheter, notre partenaire Instant Gaming vous propose des cartes PlayStation à moindre coût :