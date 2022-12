God of War : Une série live-action arrive sur Prime Video

La série TV God of War officialisée

God of War is coming. pic.twitter.com/GzbyutRO2k — Prime Video (@PrimeVideo) December 14, 2022

En mars dernier , le site Deadline avait indiqué qu'Amazon était en cours de négociations avec Sony Pictures Television et et PlayStation Productions pour. Or, rien n'avait été officialisé... jusqu'à aujourd'hui.En effet, très récemment,. Celle-ci arrivera, comme vous vous en doutez, sur la plateforme Prime Video. C'est Rafe Judkins, l'un des showrunners de la série La Roue du Temps, qui est aux commandes de cette adaptation. Ce dernier est épaulé par Hawk Otsby et Mark Fergus, qui ont notamment travaillé sur The Expanse, pour ne citer qu'un exemple. En outre, notons que Cory Barlog, réalisateur des jeux, participe également au projet et a, d'ailleurs, rédigé, il y a peu de temps, un tweet à ce propos.D'après les dernières informations partagées, la série TV racontera les aventures de Kratos à Midgard, c'est-à-dire celles narrées dans le reboot sorti en 2018,. Pour le moment, nous ne possédons pas de détails quant au casting ni quant à la date de sortie de ladite série, mais nul doute qu'il faudra patienter encore de longs mois avant d'en savoir plus. Évidemment, nous vous tiendrons au courant dès que de plus amples informations auront été dévoilées.Comme vous le savez probablement déjà, d'autres adaptations de jeux ont été annoncées. Par exemple, en janvier 2023 , nous pourrons découvrir la série d'HBO The Last of Us tandis que le film Gran Turismo , avec David Harbour (Stranger Things), doit sortir en août de l'année prochaine, aux États-Unis.