Depuis ses débuts, la licence God of War ne cesse de faire parler d'elle. Et d'autant plus depuis le reboot de Santa Monica Studios, avec l'opus God of War, sorti tout d'abord sur PS4 en 2018 puis en 2022 sur PC. Beaucoup de joueurs et de joueuses attendent d'ailleurs la suite des aventures de Kratos et Atreus, viaPour le moment, nous n'avons pas eu plus de précisions concernant ce deuxième opus. En revanche, il se pourrait que la licence soit portée sur grand écran, dans les prochaines années.De plus, il se pourrait que la série God of War soit réalisée par Hawk Ostby et Rafe Judkins, à l'origine de The Expanse et La Roue du Temps. À l'heure où nous écrivons ces lignes, l'information n'a pas été officialisée par Sony ou par Amazon. Il faut donc attendre une communication de leur part pour en avoir le cœur net.Or, cela semble tout à fait plausible. D'ailleurs, ce ne serait pas la première fois qu'une licence vidéoludique se voit portée sur télévision : la série, avec Pedro Pascal et Bella Ramsey, est en cours de tournage, alors que nous attendons celle tirée des jeux Halo.