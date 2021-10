God of War : Son portage sur PC n'est pas développé par Sony

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Fraîchement annoncé sur PC, God of War va faire son apparition sur les machines via Steam et l'Epic Games Store. Si nous aurions pu croire qu'il serait développé par Sony, et plus précisément par, celui-ci supervisera seulement le projet. C'est auprès de Ars Technica que le constructeur a annoncé la nouvelle, précisant queAssez discret dans le milieu vidéoludique,a toutefois travaillé en tant que soutien sur plusieurs projets comme NBA Live 14, 15 et 16, ou encoreet. Malheureusement, la version PC de Dark Souls n'avait pas été très bien accueilli par les joueurs, mais le studio n'était pas le seul responsable. Par ailleurs, il a œuvré, mais de façon autonome, sur la version PS4 de Orcs Must Die! Unchained.Bien que le choix depuisse paraître assez étonnant pour le portage desur PC, il ne faut pas tirer de conclusion trop hâtive et attendre le résultat final de ce projet. Cependant, même si cette décision peut être honorable, il ne faut pas oublier que Sony possède désormais Nixxes Software, un studio spécialisé dans le portage sur PC.Quoi qu'il en soit, nous allons devoir attendre la sortie de God of War sur PC via Steam et l'Epic Games Store qui aura lieu le 14 janvier.