God of War débarque sur PC

Armure du vœu macabre pour Kratos et Atreus

Skin du Bouclier du Gardien de l’exil

Skin du Bouclier de la forge

Skin du Bouclier de l’âme elfique

Skin du Bouclier Dökken

Les rumeurs étaient nombreuses ces derniers temps et l'annonce n'est pas une surprise. Elle ravira cependant de nombreux joueurs qui n'avaient pas encore eu l'occasion de se placer dans la peau de Kratos. Il s'agit pour rappel du God of War 2018, qui a été un franc succès et qualifié de meilleur jeu de l'année, lequel va d'ailleurs accueillir une suite avec God of War Ragnarok.L'exclusivité Sony n'est plus, comme plusieurs avant elle. Sony vient en effet d'annoncer que les joueurs PC auront la possibilité de découvrir l'opus via Steam et l'Epic Games Store dès le mois de janvier 2022. Bien évidemment, cette version proposera quelques améliorations, comme le support de la 4K ou des écrans ultra-larges. Sony promet également « la version PC inclut une large palette de paramètres et d’options graphiques pour que vous puissiez optimiser votre expérience visuelle en fonction de votre configuration ».Si malgré cette arrivée sur PC vous n'êtes pas adepte du combo clavier-souris, sachez que vous serez naturellement en mesure d'y jouer avec la manette.Le contenu suivant sera inclus dans la version PC :Bien évidemment, une bande-annonce est d'ores et déjà disponible, permettant d'avoir un premier aperçu de la version PC de God of War.arrivera sur PC le 14 janvier, par le biais de Steam et l'Epic Games Store. L'autre bonne nouvelle est qu'il est d'ores et déjà possible de le précommander.