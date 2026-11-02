God of War : Pour devenir Kratos, Dave Bautista n'a pas hésité à faire ceci

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 02 novembre 2026 à 16h15
Suite au départ inattendu de Ryan Hurst, l'ancien catcheur Dave Bautista a repris le rôle de Kratos dans la série God of War. Mais pour devenir le dieu de la Guerre, une transformation physique importante était nécessaire.
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God of War : Pour devenir Kratos, Dave Bautista n'a pas hésité à faire ceci

Si la production de la série God of War a commencé, celle-ci a connu quelques rebondissements. Après une pause nécessaire pour trouver un remplaçant à son acteur principal blessé, Variety a confirmé que Dave Bautista (bien connu des passionnés de la WWE) allait incarner le dieu de la Guerre à l'écran.

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Peu de temps après cette révélation, l'acteur avait partagé des photos sur Instagram en précisant qu'il n'avait que « deux mois pour atteindre son objectif ». En effet, Kratos a une carrure imposante et un entrainement intensif était nécessaire pour avoir le physique adapté à ce rôle. Deux mois plus tard, le verdict est tombé et Dave Bautista semble prêt à incarner Kratos.

Plus de 9 kilos de muscles pris pour le rôle

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Dans une story qu'il a publiée sur son compte Instagram, l'acteur et ancien catcher a confié qu'il avait pris 9 kilos de muscles sur toute sa période d'entrainement. Il montre d'ailleurs sa musculature en réalisant quelques poses et il donne même un autre détail dans cette même vidéo. En haut à gauche de l'écran, le nombre 250 clignote en rouge. Il indique que son poids actuel est de 250 pounds, soit 113 kg.

L'exploit est impressionnant, car cela signifie que Dave Bautista n'a pas hésité à reprendre une routine sportive digne de ses années au sein de la WWE. À cette époque, le catcheur avait un poids moyen de 131 kg environ. Mais après avoir pris sa retraite sportive, ce dernier avait perdu une grande partie de sa masse musculaire.

Une bonne nouvelle, mais une longue attente qui commence pour les admirateurs de God of War

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Cette vidéo montre qu'à 57 ans, il est toujours en grande forme et qu'il sera en mesure d'incarner Kratos, malgré de nombreux doutes émis par les internautes quand son nom avait été annoncé au casting.

S'il semble prêt à attaquer le tournage de la série, cela ne veut pas dire que les joueurs pourront rapidement découvrir la version live des aventures de Kratos et Atreus. Si aucune date n'a encore été confirmée, il faudra certainement attendre plusieurs mois avant qu'elle n'intègre le catalogue d'Amazon prime Video. Toutefois, deux saisons ont d'ores et déjà été validées.

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Justine Manchuelle

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Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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