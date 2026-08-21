God of War : La série TV trouve son nouveau Kratos

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 21 août 2026 à 10h43
L'acteur qui reprend le rôle de Kratos et remplace donc Ryan Hurst dans la série TV God of War est désormais connu.
God of War : La série TV trouve son nouveau Kratos

Il y a plusieurs semaines de cela, une rumeur laissait entendre qu'un nouvel acteur était en cours de négociations pour reprendre le rôle de Kratos dans la série God of War, et ce, à la suite de la blessure de Ryan Hurst. C'est désormais chose officielle : Dave Bautista sera Kratos dans la série God of War.

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Dave Bautista a été choisi pour jouer Kratos dans la série God of War

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C'est Variety qui a, récemment, partagé la nouvelle, notamment via une publication sur son compte Twitter/X : l'acteur Dave Bautista prêtera ses traits à Kratos dans la série God of War, et remplacera donc Ryan Hurst, qui s'est blessé il y a quelques temps. L'ancien champion de la WWE est notamment connu pour son rôle de Drax le Destructeur dans les films Les Gardiens de la Galaxie.

La production de la série God of War va reprendre

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Étant donné que les équipes ont trouvé le nouvel acteur pour Kratos, la production de la série TV God of War devrait reprendre dans les « semaines à venir », comme spécifié par Variety. Selon les dernières informations connues, toutes les scènes précédemment réalisées, notamment avec Ryan Hurst, vont être tournées à nouveau, avec Dave Bautista.

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Si l'équipe en charge a rapidement trouvé un nouvel acteur pour remplacer Ryan Hurst, ce changement a très certainement bouleversé le calendrier de la production. Dans tous les cas, et comme vous le savez probablement déjà, la série TV God of War ne possède pas encore de date de sortie. Affaire à suivre sur ce point...

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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