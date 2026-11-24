La série TV God of War d'Amazon a casté l'actrice qui incarnera Faye à l'écran. Et son nom devrait vous dire quelque chose...

Depuis quelques mois maintenant, la série TV God of War d'Amazon fait régulièrement parler d'elle. Si Dave Bautista a repris le rôle de Kratos, à la suite de la blessure de Ryan Hurst, nous savons désormais qui jouera Faye dans la série TV God of War et l'actrice est déjà connue de beaucoup.

L'actrice de Faye pour la série TV God of War révélée

En effet, comme dévoilé par Deadline, via un nouvel article relayé sur Twitter/X, c'est l'actrice Deborah Ann Woll qui a été choisie pour interpréter Faye dans la série TV God of War. Si cette dernière est connue pour ses rôles dans Marvel's Daredevil ou encore True Blood, les joueurs et les joueuses la reconnaîtront facilement : Deborah Ann Woll incarne la femme de Kratos dans God of War Laufey, le nouvel opus de la franchise devant débarquer en mai 2027.

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Deadline précise, d'ailleurs, que Deborah Ann Woll aurait toujours été le choix numéro 1 des producteurs pour jouer Faye. L'actrice n'a pas encore été sur le plateau de tournage, étant donné que son personnage ne figurerait pas dans les épisodes déjà tournés. Soulignons, à ce propos, que Faye n'apparaît réellement que dans le deuxième opus de la franchise. Ainsi, Deborah Ann Woll sera, dès lors, le visage dudit personnage dans God of War Laufey et dans la série TV God of War d'Amazon.

In a crossover that is sure to delight ‘God Of War' fans: the game's cast member Deborah Ann Woll will reprise her role as Faye in Prime Video's upcoming TV series adaptation headlined by Dave Bautista. Full details here: https://t.co/HiLPswuz1F https://t.co/xIRiyOiTlA — Deadline (@DEADLINE) November 23, 2026

Rappelons, en guise de conclusion, que God of War Laufey doit débarquer le 20 mai 2027 sur la dernière console de Sony/PlayStation, la PS5.