God of War : La série TV se précise davantage et pourrait réserver quelques surprises

La série TV God of War à venir a, récemment, profité de nouvelles informations, qui raviront certainement les fans.

La série TV God of War vers une adaptation fidèle, mais ouverte à la créativité

After Big Creative Overhaul, Prime Video's 'God of War' Adaptation Finally Gets a Promising Update [Exclusive] https://t.co/cISgOyUkJZ — Collider (@Collider) July 24, 2025

Cory Barlog, acteur central de la série TV God of War

Des références potentielles à la saga grecque ?

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Un projet toujours en phase d'écriture

Annoncée en 2022, la série TV live-action God of War par Amazon reste encore très mystérieuse, à ce jour. Toutefois, il y a très peu de temps,En effet, lors d'une récente interview accordée à Collider durant le Comic-Con de San Diego, Ronald D. Moore, notamment connu pour son travail sur Battlestar Galactica, a souligné queSelon ce dernier, adapter ce jeu à l'écran est « une expérience passionnante », et ce, grâce à la richesse de l'univers et des intrigues à exploiter. Le but n'est toutefois pas de proposer une adaptation au plan près : Ronald D. Moore a plutôt parlé d'un équilibre entre fidélité et liberté créative pour mieux explorer l'univers complexe de Kratos et Atreus.Les fans peuvent être rassurés :. D'ailleurs, Ronald D. Moore n'a pas tari d'éloges sur son implication, qualifiant Barlog de « génie » capable de raconter l'ensemble de l'univers dans ses moindres détails., grâce à son expertise et à sa compréhension profonde de la mythologie interne aux deux titres.Même si la série s'appuiera principalement sur l'ère nordique de la franchise, Ronald D. Moore a également laissé entendre auprès des journalistes d'IGN queSans entrer dans les détails, le showrunner a simplement dit : « Vous devrez attendre pour le découvrir ». Une manière d'attiser la curiosité des fans de la première heure, attachés aux origines brutales et tragiques du personnage emblématique.Pour l'heure,, laissant ainsi une longue période pour affiner le scénario et construire l'univers visuel de cette production ambitieuse.. Espérons que cette adaptation saura capturer l'essence du jeu tout en y apportant un souffle nouveau, capable d'attirer aussi bien les fans des premiers opus que ceux séduits par le reboot nordique.