God of War : La série TV se précise davantage et pourrait réserver quelques surprises

La série TV God of War à venir a, récemment, profité de nouvelles informations, qui raviront certainement les fans.
Annoncée en 2022, la série TV live-action God of War par Amazon reste encore très mystérieuse, à ce jour. Toutefois, il y a très peu de temps, de nouveaux détails concernant la série TV God of War, qui restera assez fidèle au matériau d'origine tout en s'accordant quelques libertés, ont été partagés
.
La série TV God of War vers une adaptation fidèle, mais ouverte à la créativité
En effet, lors d'une récente interview accordée à Collider durant le Comic-Con de San Diego, Ronald D. Moore, notamment connu pour son travail sur Battlestar Galactica, a souligné que la série God of War préservera l'esprit et les personnages du jeu de 2018 de Santa Monica Studio, tout en laissant place à une certaine réinterprétation
.
Selon ce dernier, adapter ce jeu à l'écran est « une expérience passionnant
e », et ce, grâce à la richesse de l'univers et des intrigues à exploiter. Le but n'est toutefois pas de proposer une adaptation au plan près : Ronald D. Moore a plutôt parlé d'un équilibre entre fidélité et liberté créative pour mieux explorer l'univers complexe de Kratos et Atreus.
Cory Barlog, acteur central de la série TV God of War
Les fans peuvent être rassurés : Cory Barlog, directeur du reboot de 2018 et de sa suite, God of War Ragnarök, joue un rôle clé dans cette adaptation en série TV
. D'ailleurs, Ronald D. Moore n'a pas tari d'éloges sur son implication, qualifiant Barlog de « génie
» capable de raconter l'ensemble de l'univers dans ses moindres détails. Le showrunner souligne ainsi à quel point la participation active de Cory Barlog enrichit le processus créatif
, grâce à son expertise et à sa compréhension profonde de la mythologie interne aux deux titres.
Des références potentielles à la saga grecque ?
Même si la série s'appuiera principalement sur l'ère nordique de la franchise, Ronald D. Moore a également laissé entendre auprès des journalistes d'IGN que les événements des précédentes aventures grecques de Kratos pourraient être évoqués dans celle-ci
.
Sans entrer dans les détails, le showrunner a simplement dit : « Vous devrez attendre pour le découvrir
». Une manière d'attiser la curiosité des fans de la première heure, attachés aux origines brutales et tragiques du personnage emblématique.
Un projet toujours en phase d'écriture
Pour l'heure, l'adaptation de God of War, dont la saison 1 devrait compter 10 épisodes au total, n'en est encore qu'à ses débuts
. Le tournage n'est pas prévu avant 2026
, laissant ainsi une longue période pour affiner le scénario et construire l'univers visuel de cette production ambitieuse. Avec Ronald D. Moore à la barre et Cory Barlog étroitement impliqué, la série God of War d'Amazon semble en bonnes mains
. Espérons que cette adaptation saura capturer l'essence du jeu tout en y apportant un souffle nouveau, capable d'attirer aussi bien les fans des premiers opus que ceux séduits par le reboot nordique.
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