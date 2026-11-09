God of War Sons of Sparta pourrait bien débarquer sur une nouvelle plateforme

Il semblerait que le spin-off God of War Sons of Sparta s'apprête à se doter d'un portage sur une autre console de jeu, selon une récente rumeur.

Disponible depuis le mois de février 2026, God of War Sons of Sparta, qui est considéré comme un spin-off et qui est développé par Mega Cat Studios, n'a malheureusement pas réussi à briller. Malgré tout, il se pourrait bien que God of War Sons of Sparta prévoie un lancement sur une nouvelle plateforme de jeu.

Un portage PS4 pour God of War Sons of Sparta ?

Il y a très peu de temps, le fameux compte Twitter/X PlayStation Game Size a laissé entendre que God of War Sons of Sparta pourrait bien se doter d'un portage sur PS4. Pour le moment, nous ne possédons aucune date ou même fenêtre de lancement pour cette potentielle version dudit spin-off. De plus, cette information n'a pas encore été officialisée par Mega Cat Studios et Santa Monica Studio, et reste, dès lors, à prendre avec des pincettes pour le moment.

God of War Sons of Sparta - PS4 https://t.co/Td4R8DSbkq — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) November 7, 2026

Un portage qui semble plausible pour God of War Sons of Sparta

Généralement, et comme vous le savez probablement déjà, les jeux sortent en même temps sur les deux dernières consoles de PlayStation, ou bien d'abord sur PS4, puis sur PS5. Ici, avec God of War Sons of Sparta, c'est l'inverse qui pourrait bien se produire. Pour autant, cela semble tout à fait possible : la PS4 est à même de faire tourner le spin-off avec Kratos, étant donné qu'il s'agit, pour être plus précis, d'un metroidvania 2D avec une direction artistique de style pixel art. Par ailleurs, ce portage pourrait permettre à God of War Sons of Sparta d'être approché par de nouveaux joueurs. Affaire à suivre, donc...

Pour conclure, rappelons que God of War Sons of Sparta, qui est sorti le 23 février 2026, est actuellement disponible sur PS5.