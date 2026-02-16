God of War Sons of Sparta possède bien un mode coopératif, et voici comment le débloquer

Santa Monica Studio a, récemment, apporté de plus amples précisions à propos de la coopération sur God of War Sons of Sparta.

De la coopération est bien disponible sur God of War Sons of Sparta

Après avoir terminé l'histoire principale de [God of War] Sons of Sparta, vous débloquerez un mode défi qui peut être joué en solo ou en coopération locale à deux joueurs.

❗PSA: God of War Sons of Sparta 2-Player Mode



After completing Sons of Sparta's main story, you will unlock a challenge mode that can be played solo or with local 2-player couch co-op. — Santa Monica Studio – God of War Sons of Sparta (@SonySantaMonica) February 13, 2026

Combien d'heures de jeu avant d'accéder au mode coopératif ?

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Révélé pour la première fois lors du State of Play du 12 février 2026, et sorti dans la foulée,a fait couler beaucoup d'encre, ces derniers jours. La raison ? La page PlayStation Store du titre affiche la mention « 1 à 2 joueurs », alors que le menu principal ne dispose pas d'option pour lancer l'aventure en coopération. Peu de temps après,Effectivement, via une récente publication sur son compte Twitter/X,. Le studio de développement précise que. Les développeurs ajoutent que ce mode est seulement disponible en coopération locale, et non en ligne :Cette nouvelle pourrait, malheureusement, décevoir la communauté, qui s'attendait à pouvoir traverser les aventures de Kratos et Deimos avec un ami. Toutefois, et comme vous l'aurez compris,, rendant ainsi l'histoire principale jouable qu'en solo.Si les retours varient au sujet de la durée de vie de, il semblerait que terminer l'histoire principale exige entre 12-15 heures de jeu (en ligne droite, donc). Évidemment, si vous optez pour les niveaux de difficulté plus élevés, arriver à l'écran des crédits vous prendra un peu plus de temps. Collecter tous les trophées depourrait, par ailleurs, allonger votre temps de jeu.Rappelons, en guise de conclusion, que, qui est sorti le 13 février 2026, est à retrouver sur la dernière console de Sony/PlayStation, la PS5.