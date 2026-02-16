God of War Sons of Sparta possède bien un mode coopératif, et voici comment le débloquer

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 16 février 2026 à 14h50
Santa Monica Studio a, récemment, apporté de plus amples précisions à propos de la coopération sur God of War Sons of Sparta.
God of War Sons of Sparta possède bien un mode coopératif, et voici comment le débloquer
Révélé pour la première fois lors du State of Play du 12 février 2026, et sorti dans la foulée, God of War Sons of Sparta a fait couler beaucoup d'encre, ces derniers jours. La raison ? La page PlayStation Store du titre affiche la mention « 1 à 2 joueurs », alors que le menu principal ne dispose pas d'option pour lancer l'aventure en coopération. Peu de temps après, Santa Monica Studio a levé le voile sur l'aspect coopératif de God of War Sons of Sparta.

De la coopération est bien disponible sur God of War Sons of Sparta

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Effectivement, via une récente publication sur son compte Twitter/X, Santa Monica Studio a apporté de plus amples précisions concernant la coopération sur God of War Sons of Sparta. Le studio de développement précise que les joueurs et les joueuses doivent terminer une première fois l'histoire de God of War Sons of Sparta (en solo) pour débloquer le mode coopératif. Les développeurs ajoutent que ce mode est seulement disponible en coopération locale, et non en ligne :
Après avoir terminé l'histoire principale de [God of War] Sons of Sparta, vous débloquerez un mode défi qui peut être joué en solo ou en coopération locale à deux joueurs.
Cette nouvelle pourrait, malheureusement, décevoir la communauté, qui s'attendait à pouvoir traverser les aventures de Kratos et Deimos avec un ami. Toutefois, et comme vous l'aurez compris, Santa Monica Studio et Mega Cat Studios n'ont implanté qu'un mode coopératif apparaissant en end-game sur God of War Sons of Sparta, rendant ainsi l'histoire principale jouable qu'en solo.


Combien d'heures de jeu avant d'accéder au mode coopératif ? 

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Si les retours varient au sujet de la durée de vie de God of War Sons of Sparta, il semblerait que terminer l'histoire principale exige entre 12-15 heures de jeu (en ligne droite, donc). Évidemment, si vous optez pour les niveaux de difficulté plus élevés, arriver à l'écran des crédits vous prendra un peu plus de temps. Collecter tous les trophées de God of War Sons of Sparta pourrait, par ailleurs, allonger votre temps de jeu.

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Rappelons, en guise de conclusion, que God of War Sons of Sparta, qui est sorti le 13 février 2026, est à retrouver sur la dernière console de Sony/PlayStation, la PS5.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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