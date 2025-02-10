God of War : Trois hypothèses pour le nouveau jeu de la saga

Alors que God of War Ragnarök a reçu une nouvelle mise à jour, les rumeurs se multiplient concernant un nouveau jeu racontant le passé de Kratos.
En 2025, la franchise God of War fêtera son 20e anniversaire.
Le premier opus de la saga du dieu de la guerre est officiellement sorti en 2005 sur PlayStation 2. Depuis, Kratos a eu droit à plusieurs aventures sur toutes les consoles de Sony, y compris la PSP. Sa dernière épopée en date, God of War Ragnarök
, est sortie en 2022 sur PS4 et PS5. À l'approche de l'anniversaire de la franchise, la communauté enchaîne les hypothèses sur le prochain jeu de la saga.
Le prochain God of War : une aventure en Égypte, une plongée dans le passé de Kratos ou un remake ?
La première rumeur suggère que Kratos et Atreus quitteraient le Grand Nord pour une autre région du monde où la mythologie joue un rôle central : l'Égypte
. En soi, il pourrait être intéressant de découvrir comment le dieu grec de la Guerre réagirait face aux déités et aux monstres égyptiens. Cependant, cette rumeur aurait été démentie par Ton Henderson
, journaliste d'Insider Gaming connu pour la fiabilité de ses sources. Dans un podcast
, il suggère que la nouvelle aventure de Kratos aurait lieu en Grèce
. Toutefois, elle permettrait d'en apprendre plus sur l'histoire du guerrier avant les événements du premier jeu. Le titre conserverait cette dynamique père-fils, mais en se concentrant sur la relation que Kratos a eue avec son propre père.
Enfin, une dernière rumeur persiste au sein de la communauté. Pour l'anniversaire de la franchise, de nombreux joueurs pensent qu'une version remasterisée de la trilogie originelle sortie sur PS2 et PS3 serait en développement.
D'après Tom Henderson, cela ne serait pas complètement insensé. Cela permettrait d'ailleurs de faire découvrir la franchise à un nouveau public tout en servant d'introduction au potentiel nouveau jeu en Grèce.
Pour l'heure, il est impossible de savoir si l'une de ces trois théories est la bonne ou si Kratos aura droit à une aventure totalement différente. Les plus impatients devront attendre les annonces officielles ou d'éventuelles surprises dévoilées lors des prochains State of Play.
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