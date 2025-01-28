God of War : Le prochain opus pourrait explorer la mythologie égyptienne

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 28 janvier 2025 à 15h57
Il semblerait que le prochain opus God of War transportera les joueurs et les joueuses dans la mythologie égyptienne.
God of War : Le prochain opus pourrait explorer la mythologie égyptienne
Comme vous le savez probablement déjà, God of War Ragnarök, qui est sorti en 2022 sur consoles PlayStation et en septembre 2024 sur PC, a mis un terme à la saga nordique. De ce fait, nous pouvons nous attendre à explorer une nouvelle mythologie dans le potentiel futur opus de la franchise. À ce propos, une récente rumeur laisse entendre que le prochain God of War nous invitera dans la mythologie égyptienne.

La mythologie égyptienne pour le prochain God of War ?

Selon l'insider DanielRPK, qui en a parlé il y a très peu de temps dans un article sur Patreon, le prochain jeu de la franchise God of War pourrait se dérouler dans la mythologie égyptienne. D'après ce dernier, Sony, qui aurait publié des offres d'emploi, serait à la recherche d'acteurs du Moyen-Orient pour un « jeu AAA inconnu, qui sera probablement le prochain God of War explorant la mythologie égyptienne ».
Ce qui semble plutôt plausible, d'autant plus que Cory Barlog, le directeur créatif de la franchise, avait déjà évoqué la mythologie égyptienne pour un jeu God of War. Pour être plus précis, avant God of War (2018), le studio de développement avait pensé choisir l'Égypte plutôt que la mythologie nordique, avant de revenir sur sa décision et opter pour cette deuxième option.

Toutefois, à l'heure actuelle, ces informations sont à prendre avec du recul. Rien n'est totalement sûr. Pour savoir ce que nous réserve Santa Monica Studio pour la licence God of War, il va donc falloir prendre son mal en patience et attendre une communication officielle de sa part. Affaire à suivre...

God of War Ragnarök - Exploration
Rappelons, pour conclure, que God of War Ragnarök est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS4, PS5 ainsi que sur PC. Si vous souhaitez l'acheter sur PC, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût, et ce, selon différentes éditions :
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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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